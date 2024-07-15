Вода навколо Нової Зеландії «закипає»: експерти пояснили, що відбувається

Експерти кажуть, що нові цифри розвіюють уявлення про те, що Нова Зеландія захищена від екстремальних температур

Температура морської води у Новій Зеландії піднялася до безпрецедентного рівня, перевищивши середньосвітовий показник утричі. Про це пише The Guardian.

Ця подія викликала занепокоєння вчених та екологів щодо його потенційного впливу на морську флору та фауну та екологічні системи регіону. Згідно з даними Статистичного управління Нової Зеландії, з 1982 температура поверхні океану підвищувалася на 0,16-0,26° C за десятиліття, причому більш виражене зростання спостерігалося в прибережних районах, складаючи від 0,19 до 0,34° C.

Найвищі зареєстровані температури протягом останніх років спостерігалися не лише в океанічних регіонах, а й у прибережних районах, що є значним відходом історичних норм. Метт Пінкертон, дослідник з Національного інституту водних та атмосферних досліджень, пояснює підвищені температури в Новій Зеландії її географічним положенням та переважаючими океанськими течіями. Незважаючи на статус острова як території, що охороняється, Пінкертон підкреслює, що підвищення температури кидає виклик такому сприйняттю і вимагає уваги.

Екологи гостро усвідомлюють потенційні наслідки підвищення температури для морських екосистем, наголошуючи на важливості активних заходів щодо пом'якшення їх впливу. Екстремальна спека та тривалі періоди аномального потепління води можуть призвести до цілого ряду екологічних наслідків, включаючи масове знебарвлення морської флори та фауни, зникнення водоростей, випадки викиду риби на берег та навіть загибель пінгвінів.

Водночас сьогодні вночі влада випустила попередження про наближення сильного дощу на півночі Нової Зеландії, а також штормові умови, які спостерігатимуться найближчими тижнями. «Людей у ​​верхній частині острова просять підготуватися до суворої погоди, можливий штормовий вітер, сильні зливи, зсуви та повені. З раннього ранку понеділка прогнозується сильний дощ у Нортленді та Окленді з можливістю сильних північно-східних штормів», – йдеться у повідомленні Метеорологічної служби у Новій Зеландії.

Метеорологічна служба також повідомила, що може випасти від 80 мм до 120 мм дощу протягом наступних 12-14-годин. Така кількість дощу може призвести до швидкого зростання потоків і річок, а поверхневі повені та зсуви можуть призвести до ускладнення умов водіння.