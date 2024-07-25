25 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Забороняється лінуватися і байдикувати

24 липня відзначається Міжнародний день здоров'я, щастя та гіпнозу, День зубного техніка, Всесвітній день запобігання утопленням, та День червоних туфель. Віряни вшановують пам'ять святих мучеників святих мучеників Прокла та Іларія.

Міжнародний день здоров'я, щастя та гіпнозу

Це свято присвячене підвищенню обізнаності про корисні властивості гіпнозу. Гіпнотерапія – це ефективний метод для боротьби зі стресом, тривогою, безсонням та багатьма іншими психологічними проблемами. Вона також допомагає подолати шкідливі звички, такі як куріння та переїдання. Гіпноз – це не магія, а природний стан свідомості, який може бути використаний для досягнення бажаних змін у житті.

День зубного техніка

Це професійне свято, яке відзначають люди, що займаються виготовленням та ремонтом зубних протезів. Завдяки їхній роботі мільйони людей по всьому світу мають красиву та здорову посмішку. Зубні техніки – це справжні майстри, які поєднують в собі знання з різних галузей, такі як медицина, хімія та інженерія. День зубного техніка, що відзначається фахівцями цього напрямку 25-го липня, порівняно молоде свято і є не офіційним.

Воно виникло на початку 2000-х років і було підтримано в середовищі поповнення свіжими молодими кадрами штатних зуботехнічних лабораторій. Так співпало, що переважно саме в цей день багато молодих фахівців, після закінчення медичних навчальних закладів, коледжів та багатомісячної ординатури заступають на своє перше офіційне робоче місце в якості повноправного дипломованого фахівця.

На цей час зубний технік – окрема професія в сучасній стоматології. Їх часто плутають безпосередньо зі стоматологами або зубними лікарями, але на відміну від них, зубний технік дуже рідко зустрічається з пацієнтами, тому що ця професія переважно і є чисто технічна. Її нерідко порівнюють з професіями годинникаря або ювеліра.

Приміром, у Німеччині, за даними проєкту DilovaMova.com, зубні техніки вже віднесені не до медпрацівників, а до фахівців точної механіки й зустріч з пацієнтом у цілому необхідна лише для більш точної корекції кольору зубних протезів або лагодження знімного протеза, а також для профілактичної заміни матриць аттачменов в бюгельних протезах.

Всесвітній день запобігання утопленням

Ця дата була встановлена ООН для привернення уваги до глобальної проблеми утоплень. Щороку тисячі людей гинуть у водоймах, тому важливо дотримуватися правил безпеки на воді. Цього дня проводяться різноманітні заходи, спрямовані на профілактику утоплень, навчання навичкам плавання та надання першої допомоги.

Міжнародний день червоних туфель

Хоч назва цього свята звучить незвично, воно має серйозне значення. Червоні туфлі стали символом боротьби з хворобою Лайма – інфекційним захворюванням, яке передається через укуси інфікованих кліщів. Ця дата присвячена пам’яті Теди Мінт, яка померла від хвороби Лайма, і має на меті підвищити обізнаність про цю небезпечну хворобу та закликати до своєчасного звернення до лікаря. Цього дня намагаються поширювати інформацію про кліщів, хворобу Лайма та інші маловідомі захворювання.

День вина і сиру

25 липня – це особлива дата для всіх любителів смачних поєднань і вишуканих напоїв. Саме цього дня відзначається Міжнародний день вина та сиру (National Wine and Cheese Day). Це свято, засноване в США, швидко стало популярним у всьому світі, об’єднавши гурманів та шанувальників гастрономічних задоволень.

Ідея відзначати День вина та сиру належить американському письменнику-фрілансеру Джейсу Шумейкеру-Гелловею. Він захоплювався вином і сиром і вирішив, що таке класичне поєднання заслуговує на окреме свято. Так, у 2004 році з’явився День вина та сиру, який з кожним роком стає все популярнішим. Поєднання вина і сиру – це справжнє мистецтво. Різноманітність сортів сиру і вина дозволяє створити безліч неповторних смакових комбінацій. Кожен сорт сиру має свої особливості, які найкраще розкриваються в поєднанні з певним вином. Це робить процес дегустації цікавим і захоплюючим.

День вина та сиру – це чудова нагода зібратися з друзями, родиною або колегами за святковим столом, щоб насолодитися улюбленими сортами вина і сиру. Багато ресторанів і винних барів організовують спеціальні дегустації, майстер-класи та фестивалі, присвячені цьому святу. Також можна влаштувати дегустацію вдома.

Яке сьогодні релігійне свято

Свята Анна, мати Пресвятої Богородиці, є важливою фігурою в християнській традиції. Її життя, сповнене віри та терпіння, є прикладом для наслідування. Свято Успіння святої Анни відзначається 25 липня і є днем вшанування її пам'яті. Вона вважається покровителькою матерів і сімей. Свято Успіння святої Анни є нагадуванням про важливість віри і терпіння в житті кожного християнина. Воно також підкреслює роль святих жінок у християнській історії та їхній вплив на духовне життя.

У цей день віряни відвідують церкви, моляться святій Анні та просять її заступництва і допомоги в різних життєвих обставинах. Вона особливо шанована як покровителька матерів, вагітних жінок, їй також моляться для зцілення від безпліддя.

Також 25 липня православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Прокла та Іларія, які загинули за свою віру в Христа за часів жорстоких гонінь. Їхнє життя і смерть стали яскравим свідченням незламності християнського духу і надихають віруючих вже протягом століть.

Прокл і Іларій жили в селищі Каліпта поблизу Анкари. Коли розпочалися жорстокі гоніння на християн за часів імператора Траяна, Прокла заарештували за відмову поклонятися язичницьким богам. Незважаючи на тортури, він залишився вірним своїм переконанням. Більше того, він передрік своєму мучителю, жорстокому правителю Максиму, звернення до християнства. Це пророцтво згодом справдилося.

Розгніваний Максим наказав вивезти Прокла за місто і розстріляти з лука. Дорогою до місця страти Прокла зустрів його племінник Іларій, який також був християнином. Він обійняв дядька, виявивши свою любов і підтримку. Іларія також заарештували і кинули до в'язниці. Незабаром його стратили разом з Проклом.

Життя і смерть мучеників Прокла та Іларія стали символом мужності і вірності своїм ідеалам. Їхній подвиг надихав багатьох поколінь християн, які бачили в них взірець для наслідування. Пам'ять про них жива і сьогодні.

Що не можна робити цього дня

Не варто робити ремонт.

Заборонено прибирати

Також не можна прати.

Народні прикмети

дивилися, який сьогодні день: в лісі з'явилися гриби – чекайте на похолодання;

якщо вночі на траві не з'явилася роса, а в низинах немає туману – буде погана погода;

не висохла роса після ночі – до грози;

на верхівках дерев пожовтіло листя – осінь буде ранньою;

голосно дзижчать бджоли – чекайте на спеку.

Пам’ятні події 25 липня

326 – римський імператор Костянтин Великий вперше відмовляється вшановувати язичницьких ідолів;

1139 – португальський граф Афонсу I розбиває мусульман у битві при Оріке;

1261 – візантійський імператор Михаїл VIII Палеолог без бою займає Константинополь;

1536 – Конкістадор Себастьян де Белальказар засновує місто Сантьяго де Калі;

1538 – іспанський конкістадор Франциско де Орельяна засновує місто Ґуаякіль;

1547 – Генріх II Валуа стає королем Франції;

1567 – Дон Дієго де Лосада засновує місто Сантьяго де Леон де Каракас, столицю Венесуели;

1587 – японці забороняють єзуїтам проповідувати в країні;

1687 – Іван Мазепа стає гетьманом України;

1814 – британський винахідник Джордж Стефенсон проводить перше випробування паротяга;

1909 – француз Луї Блеріо першим у світі перелітає Ла–Манш на моноплані власної конструкції;

1920 – формування Євгеном Петрушевичем у Відні закордонного уряду ЗУНР;

1947 – у Празі відкривається I Всесвітній фестиваль молоді;

1952 – Конгрес США оголошує Пуерто-Рико державою, що «добровільно приєдналась»;

1957 – у Тунісі скасовують монархію;

1978 – у Великій Британії народжується перша людина, зачата в результаті штучного запліднення;

1983 – завершується будівництво трансконтинентального газопроводу Уренгой–Помари–Ужгород завдовжки 4451 км;

1995 – сербські війська беруть Жепу в ході Боснійської війни;

2008 – починається візит Вселенського патріарха Варфоломія I в Україну;

2017 – націоналістичні сили оголошують початок безстрокової акції «Чорний список», для ліквідації в Україні колабораційного бізнесу.

Іменини

День ангела сьогодні святкують: Макар, Олександр, Ганна, Іраїда.