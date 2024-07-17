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Літній відпочинок у Європі без спеки: п'ять нетипових маршрутів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Літній відпочинок у Європі без спеки: п'ять нетипових маршрутів
Туристи починають шукати нові, більш прохолодні маршрути північної та західної Європи
фото із відкритих джерел

Хочете провести відпустку на пляжі, але не любите спеку? На вас чекають найпрохолодніші літні курорти Європи

Через екстремальну спеку, що охопила популярні морські напрями в Середземномор'ї та за його межами, їхня привабливість починає знижуватися. Натомість«туристи починають шукати нові, більш прохолодні маршрути північної та західної Європи.» Про це пише Euronews і пропронує аж п'ять нетипових маршрутів, вартих уваги у Європі. 

Гірські прогулянки у Лагуш (Португалія)

Вирушайте в похід вапняковими скелями в Лагуші, Португалія. У португальському Алгарві сонце світить, але на багатьох курортах цієї країни температура повітря становить всього 24-30°C. Лагуш з його обнесеним стіною старим містом, вражаючими скелями та прекрасними пляжами – ідеальне місце для спокійного морського відпочинку.

У Лагуші можна поплавати у гротах
У Лагуші можна поплавати у гротах

Але тут знайдеться заняття і для активніших туристів – від серфінгу та катання на гірських велосипедах до піших прогулянок стежкою Понта-да-П'єдаде. Дерев'яні стежки приведуть вас до пляжу Дона-Ана, де можна поплавати з маскою та помилуватися підводним світом, до чарівних вапнякових гротів та віддалених бухт, де можна спостерігати за птахами. До Лагуша можна дістатися з Лісабона менш як за чотири години поїздом з однією пересадкою в Албуфейрі.

Ще більш прохолодну погоду – до 24° C – пропонує північне португальське місто Порту з його ідеальним поєднанням міської культури та піщаних пляжів.

Серфінг у Сан-Себастьян (Іспанія)

Поки південь Іспанії страждає від сильної спеки, північ країни переживає літо легше. У курортному місті Сан-Себастьяні температура повітря зараз становить від 23 до 27°C. У цьому місті є все, що можна побажати від міського пляжного відпочинку: від дрібних білих пісків Ла-Конча до Пінчос.

Сан-Себастьян поєднує і міській і пляжний туризм
Сан-Себастьян поєднує і міській і пляжний туризм

Звідси недалеко до найкращих місць для серфінгу в Іспанії – від Саррауса до пляжу Сурріолу. З Мадрида та Парижа до Сан-Себастьяна можна дістатися потягом приблизно за 5,5 годин.

Прогулянки на конях у Біарріц (Франція)

Всього за годину їзди на північ від Сан-Себастьяна, на французькій стороні Країни Басків, розташоване місто Біарріц.

Це приморське місто на південному заході Франції, де температура повітря становить від 23 до 29°C, пропонує більш прохолодну альтернативу середземноморським пляжам країни.

Біарріц вважають вишуканим курортом у Франції
Біарріц вважають вишуканим курортом у Франції

Як і його сусід на півдні, він приваблює любителів серфінгу довгими піщаними пляжами та різноманітними хвилями. Також можна вирушити на кінну прогулянку вздовж узбережжя. Доїхати до Біарріца можна від паризького вокзалу Монпарнас можна трохи більше ніж за 4 години.

Геотермальні купання у Пензансі (Велика Британія)

Велика Британія – далеко не перше місце, яке спадає на думку при думці про пляжний відпочинок, але Корнуолл, розташований на південно-західному півострові країни, вражає своєю різноманітністю.

Від знаменитих місць для серфінгу, таких як Ньюквей та Перранпорт, до незайманої берегової лінії Пензансу – це англійське графство приваблює любителів пляжного відпочинку.

Пензанс пропонує гарячий бассейн із термальною водою
Пензанс пропонує гарячий бассейн із термальною водою

«Цікавий варіант для відпочинку. Тут 30-градусна вода у відкритому басейну Пензанса, побудованого в стилі ар-деко. Тут тече солона вода прямо з геотермальної свердловини», – йдеться у публікації. 

 Дослідити ліси у Юрмалі (Латвія)

Латвія може похвалитися 500-кілометровою береговою лінією, засіяною білими пісками та сосновими лісами.

«Вирушайте в природу Юрмалу на широкий пляж з температурою від 23 до 29°C. Зупиніться на одній із знакових дерев'яних прибережних вілл у стилі модерн у районі Булдурі – деякі з них переобладнані в готелі», – рекомендують журналісти Euronews.

Юрмала може запропонувати як пляжний відпочинок, так і прогулянки у лісах
Юрмала може запропонувати як пляжний відпочинок, так і прогулянки у лісах

Національний парк Кемері теж пропонує терапевтичний відпочинок з болотистою набережною та видами на захід сонця. А в лісопарок Дзінтарі, розташованому ближче до головного пляжу, можна забратися на 33-метрові оглядові майданчики та поплутатися верхівками сосен та морським горизонтом. Юрмала розташована всього у 35 хвилинах потягом від столиці Латвії Риги.

Читайте також: Спека у Туреччині зашкалює. Готелі запропонували туристам нову розвагу
Теги: Юрмала відпочинок Франція Латвія спека Іспанія Португалія Велика Британія повітря місто пляжі відпустка

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