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Зміна клімату вплинула на тривалість дня у світі – CNN

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Зміна клімату вплинула на тривалість дня у світі – CNN
Вчені зафіксували, що зміни часу незначні – кілька мілісекунд на день
фото із відкритих джерел

Вчені виявили, що зміна клімату впливає на час більше, ніж вважалося раніше

Танення полярних льодів, спричинене глобальним потеплінням, змінює швидкість обертання Землі та збільшує тривалість дня. Про це йдеться в американському науковому журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, яке цитує CNN.

Вчені пояснили, що зміни незначні – кілька мілісекунд на день. Однак, за їхніми словами, у сучасному високотехнологічному світі вони мають важливий вплив на обчислювальні системи, на які люди звикли покладатися, включаючи GPS.

CNN зазначає, що такі зміни свідчать про чергову ознаку величезного впливу людини на природу. Геофізик з Лабораторії реактивного руху NASA і автор звіту Сурендра Адхікарі назвав це «свідченням серйозності зміни клімату, що триває».

«Це працює так: у міру того, як люди нагрівають світ, льодовики та крижані щити тануть, і ця тала вода тече від полюсів до екватора. Це змінює форму планети – сплющуючи її на полюсах і роблячи її опуклішою в середині – сповільнюючи її обертання», – розповіли вчені.

Експерти зробили такий висновок, проаналізувавши 200-річний період із 1900 по 2100 рік. Вони використовували дані спостережень та кліматичні моделі, щоб зрозуміти, як зміна клімату впливала на тривалість дня у минулому та спрогнозувати його роль у майбутньому.

«Якщо забруднення, що нагріває планету, продовжить зростати, нагріваючи океани і прискорюючи втрату льоду в Гренландії та Антарктиді, швидкість змін різко зросте», – йдеться у звіті. Вчені попередили, що якщо світ не зможе приборкати викиди, зміна клімату, то тривалість дня може збільшитися на 2,62 мілісекунди до кінця століття, перевершивши природний вплив Місяця.

Нагадаємо, дослідники з Університетського коледжу Лондона виявили, що тепла течія Гольфстрім, що рухається вздовж східного узбережжя Північної Америки та через Атлантичний океан до Європи, може бути особливо чутливою до змін клімату. Нове дослідження показує, що глобальне потепління може спричинити його зникнення, що призведе до зниження температури в Європі на 15 °C.

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Теги: клімат наука вчені погода

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