Дощ у низці областей, до 29-34° тепла: прогноз погоди на 24 липня

У середу очікується мінлива хмарність

В Україні 24 липня очікується мінлива хмарність, на заході країни пройдуть дощі з грозами, в окремих районах можливий град та шквали вітру до 20 м/с. На решті території переважно без опадів, лише вдень на Житомирщині та Вінниччині можливі короткочасні дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, вдень помірні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на Закарпатті та в Карпатах місцями значні дощі; температура вночі 12-17°, вдень 22-27° (в Карпатах вночі 9-14°, вдень 16-21°).

Укргідрометцентр

Також синоптики попереджають про грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с

Укргідрометцентр



На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише вдень на Житомирщині та Вінниччині подекуди короткочасний дощ; температура вночі 14-19°, вдень 25-30°, у південній частині вночі 19-24°, вдень 29-34°. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с.

На Київщині сьогодні теж буде хмарно. Синоптики передбачують, мінлива хмарність, але без опадів. Температура по області вночі 14-19°, вдень 25-30°.У Києві вночі 17-19°, вдень 26-28°.

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