Німеччина ухвалила нове рішення щодо біженців: що зміниться

Німеччина скасовує розпорядження про можливість в'їзду прохачів притулку

Нова влада Німеччини скасовує розпорядження колишнього кабінету міністрів від 2015 року, що дозволяє прохачам притулку в'їжджати в країну, вона розгортатиме їх на кордонах. Про це заявив глава МВС ФРН Александер Добріндт, повідомляє «Главком» із посиланням на агентство DPA.

Водночас новий міністр внутрішніх справ повідомив про збільшення кількості співробітників федеральної поліції, які проводять перевірки на кордонах держави.

Як раніше інформував журнал Der Spiegel, чисельність федеральної поліції з охорони кордонів буде подвоєно до 12 рот. Незабаром до них додадуться мобільні підрозділи контролю та спостереження. Крім того, у майбутньому прикордонники будуть зобов'язані працювати позмінно по 12 годин. Досі зміна становила вісім годин, зазначає журнал.

Кількість контрольно-пропускних пунктів (зараз їх близько 50, – «Главком») може бути збільшено пропорційно. За даними видання, зміцнення прикордонних підрозділів, мабуть, почнеться з того, що вже дислоковані на кордоні співробітники федеральної поліції не будуть відкликані, а як додатковий персонал будуть направлені нові співробітники. Однак цього буде недостатньо для повного контролю, пояснює журнал. На кордоні ФРН завдовжки майже 4 тис. км дуже багато прикордонних переходів. Але результат, як вважає один із співробітників поліції, безумовно, буде помітним.

Раніше Добриндт заявляв, що в перший же день роботи на новій посаді віддасть розпорядження про посилення контролю на німецьких кордонах та посилення міграційної політики. Перші рішення, за його словами, будуть ухвалені після вступу на посаду 7 травня. Водночас політик вказував, що повного закриття кордонів не відбудеться.

Нагадаємо, Німеччина призупинила прийом біженців через програму переселення ООН, оскільки новий коаліційний уряд, який, ймовірно, обмежить імміграцію, готується вступити в обов'язки.