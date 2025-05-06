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Данія може заборонити нелегальним мігрантам керувати авто

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Данія може заборонити нелегальним мігрантам керувати авто
Згідно з новою пропозицією уряду, нелегали не повинні мати тих самих прав, що й громадяни Данії
фото із відкритих джерел

У Данії міністр хоче позбавити водійських прав усіх іноземців без легального статусу у країні

Міністр у справах іноземців та інтеграції Данії Кааре Дюбвад Бек вважає, що людей, які перебувають у країні нелегально, потрібно позбавити низки прав – від керування автомобілем до здобуття освіти. У новому законопроєкті данський міністр пропонує посилити умови для іноземців, які не мають законного статусу в Данії. Про це він сказав в інтерв'ю DR, повідомляє «Главком».

«Люди, які не мають законного статусу в Данії, не повинні мати можливість керувати автомобілем, вести бізнес, здобувати освіту та користуватися нашою системою охорони здоров'я», – вважає він.

Нові правила будуть застосовуватися, зокрема, до людей, яким відмовили у притулку в Данії та відмовляються повертатися на батьківщину, засуджених до депортації злочинцям, а також іноземцям, які не можуть бути депортовані через ризик переслідування на батьківщині.

«Ми принципово вважаємо, що якщо людина не має права перебувати в Данії, вона має повернутися додому», – каже Кааре Дюбвад Бек.

У своєму проєкті уряд Данії пропонує, щоб нові правила набули чинності 2026 року. Вони ще вимагатимуть згоди парламенту.

Протидіючи нелегальній міграції, Данія раніше запровадила посилені прикордонні перевірки на наземному та морському кордонах через загрозу тероризму з боку войовничих ісламських угруповань та шпигунства з боку Росії.

Нагадаємо, Швеція, Норвегія, Данія та Фінляндія активізували зусилля щодо зміцнення своєї обороноздатності у зв'язку зі зростаючими побоюваннями щодо потенційної загрози з боку країни-агресорки Росії. 

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Теги: Данія мігранти міністр правила автомобіль

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