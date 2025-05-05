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Напередодні виборів Португалія вирішила радикально боротись із нелегалами

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Напередодні виборів Португалія вирішила радикально боротись із нелегалами
Португалія напередодні дострокових виборів зробила заяву щодо мігрантів
фото: Shutterstock/dba87

Уряд Португалії оголосив про наміри вислати близько 18 тис. іноземців, які не мають законних підстав для перебування у країні

Тимчасовий уряд Португалії оголосив про плани вислати з країни близько 18 тис. мігрантів, які мешкають у країні нелегально. Про це пише «Главком» із посиланням на Euronews.

За словами міністра уряду Антоніу Лейтау Амару, наступного тижня чиновники звернуться до близько 4500 нелегальних мігрантів з проханням добровільно виїхати з країни впродовж 20 днів.

Це оголошення зроблено напередодні дострокових загальних виборів, які мають відбутися 18 травня.

Минулого тижня Амару заявив, що «Португалії необхідно переглянути свою систему депортації, яка не працює». «Важливо розуміти, що Португалія – ​​одна з трьох країн у Європі, яка проводить найменше депортацій людей, яким наказано залишити країну за порушення правил, у тому числі з міркувань безпеки», – сказав він.

За даними Агентства з питань інтеграції, міграції та притулку (AIMA) Португалії, на кінець другої половини 2024 року кількість іноземців у країні перевищила позначку в понад 1,5 мільйона.

Заява Антоніу Лейтау Амару була зроблена напередодні дострокових загальних виборів, призначених на 18 травня. Нагадаємо, позачергове голосування цього місяця було оголошено в березні прем'єр-міністром Луїшем Монтенегру після того, як уряд меншості, який очолює консервативна Соціал-демократична партія, програв голосування про довіру в парламенті і пішов у відставку.

Напередодні виборів політичні аналітики відзначають зростаючу хвилю популізму в країні: на торішніх виборах права партія «Шега» посіла третє місце, а на цих виборах, за прогнозами, вона ще більше зміцнить свої позиції.

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Теги: мігранти Португалія еміграція У Лей

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