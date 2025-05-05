США платитимуть нелегалам, аби вони добровільно виїхали: названо суму

Президент США Дональд Трамп раніше неодноразово висловлювався за посилення імміграційної політики

США виплачуватимуть $1 тис. нелегальним іммігрантам, які погодяться добровільно повернутись до своїх країн. Як передає «Главком», про це йдеться в повідомленні Міністерства національної безпеки США.

Міністерство нацбезпеки також заявило, що покриватиме витрати на поїздку. Крім того, іммігрантів, які скористаються додатком CBP Home, щоб повідомити уряд про свій намір повернутись додому, позбавлять пріоритету на затримання й депортації.

«Якщо ви перебуваєте тут нелегально, самодепортація – це найкращий, найбезпечніший і найдешевший спосіб залишити США та уникнути арешту. Міністерство нацбезпеки тепер пропонує нелегальним іммігрантам фінансову допомогу на подорож і одноразову виплату за повернення додому через додаток CBP Home», – сказала міністерка Крісті Ноем.

У відомстві додали, що навіть з урахуванням виплати $1 тис. прогнозується, що використання CBP Home зменшить витрати на депортацію приблизно на 70%. Наразі середня вартість арешту, затримання та видворення нелегального іноземця становить $17 121.

Нагадаємо, влада США зобов'яже нелегальних мігрантів реєструватися в спеціальному реєстрі, інакше їм загрожує штраф або взяття під варту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Газета The Wall Street Journal, у розпорядженні якої опинився проєкт ініціативи, пише, що згідно із планами американської адміністрації, усі нелегали віком 14 років і старші будуть зобов'язані здати відбитки пальців та повідомити свої домашні адреси. Якщо вони цього не зроблять, їх можуть оштрафувати на суму до $5 тис. або взяти під варту на строк до шести місяців. Раніше за незаконне перебування в США люди могли затримати і депортувати, проте це не вважалося кримінальним злочином.

Президент США Дональд Трамп раніше неодноразово висловлювався за посилення імміграційної політики. Після вступу 20 січня на посаду він підписав указ про запровадження на кордоні з Мексикою режиму надзвичайної ситуації. Міністерство внутрішньої безпеки США розширило повноваження американських правоохоронних органів, дозволивши депортувати нелегалів за так званою прискореною процедурою, тобто без рішення імміграційного суду.

Раніше у США призупинили прийом імміграційних заяв від громадян України та держав Латинської Америки на в'їзд до країни.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що США продаватимуть за $5 млн так звані «золоті карти», які дадуть право іноземцям жити та працювати у США.