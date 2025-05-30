Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Дослідниця міграції б’є на сполох: ставлення поляків до українців різко змінилося

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Дослідниця міграції б’є на сполох: ставлення поляків до українців різко змінилося
Олена Бабакова зазначила, що в Польщі ставлення до українців весь час погіршується
фото: glavcom.ua

Олена Бабакова: «Українці все більше сприймаються як тягар для польського бюджету, ніж люди, яким треба допомогти у складній ситуації»

Українці в Польщі стали окремою темою виборчої кампанії, і не в позитивному контексті. Антиукраїнська риторика дедалі частіше звучить з уст навіть ліберальних політиків, а суспільна думка – все більш критична. Про це заявила кандидатка історичних наук, дослідниця міграційної політики у Центральній та Східній Європі та журналістка, яка 17 років живе у Варшаві, Олена Бабакова у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Мости України», інформаційним партнером якого виступає «Главком».

«Польські політики, як й інші західні, останніми роками стали усе більше залежними від соцопитувань. Антимігрантська риторика стала звучати не тільки у меседжах правих партій у 2023 році. Але до неї додалася і антиукраїнська. І тут зіграли роль кілька факторів», – підкреслила дослідниця міграційної політики.

Бабакова зазначила, що російське ІПСО просуває образ українських біженців як тих, хто нібито заважає полякам користуватися соціальними послугами. Вона зауважила, що з 2022 року у Twitter поширюються анонімні історії про те, як нібито українці займають всі місця у лікарнях та дитсадках, і що в ці розповіді вірять не лише мешканці польської глибинки, а й освічений середній клас Варшави. При цьому, за її словами, дослідження свідчать, що українці рідше користуються польською системою охорони здоров’я, ніж самі поляки.

«Це сприймається суспільством як загроза, що в Польщі знизиться доступність і так не дуже добрих соцпослуг. Польські політики це не заперечують. Кароль Навроцький – висуванець партії Ярослава Качинського «Право і справедливість» (ПіС) взагалі пропонував створити систему, яка автоматично пересуватиме українців на кінець черги до лікарів після поляків», – розповіла кандидатка історичних наук.

Дослідниця наголосила, що ставлення до українців весь час погіршується. За її словами, вони все більше сприймаються як тягар для польського бюджету, ніж люди, яким треба допомогти у складній ситуації.

«Усе частіше, окрім працьовитості, яка часто є першою асоціацією з українцями, фігурують невдячність і вимогливість. Польські політики з 2022 року розповідають, як багато дали українцям. Хоча дуже часто ця допомога була за гроші ЄС або ООН, а за підрахунками різних інституцій українці роблять більший внесок до польського бюджету і Пенсійного фонду, ніж витрачається їм на допомогу. Натомість цих цифр у публічній дискусії майже немає. Є тільки загальний образ, що ми дуже багато дали і дуже мало отримали у відповідь», – пояснила Бабакова.

Як вказала дослідниця, під час президентської кампанії навіть ліберальні кандидати висловлювалися за скасування допомоги 800+ для біженців. Йдеться про щомісячну виплату в розмірі 800 злотих на кожну дитину в родині. За її словами, згідно з дослідженнями, 88% поляків підтримують обмеження цієї допомоги для українських біженок.

«Сьогодні у польському суспільстві ідеальний український мігрант – це людина, яка воює за Україну на фронті, водночас сплачує в Польщі великі внески до Пенсійного фонду, щоб той не розвалився, і отримує маленьку зарплату, щоб не занадто напружувати польських підприємців. Це як перевезення вовка, кози і капусти в одному човні», – зазначила Бабакова.

Кандидатка історичних наук також пояснила як змінити цю риторику відносно українців: «Щодо польсько-українських відносин, то дуже добре, що розпочалися ексгумації і важливо, щоб вони продовжувалися. Також важливо, щоб залагодження таких ситуацій як зернова криза й інших напружень відбувалися за зачиненими дверима, а не в Твіттері. Добре, що буде український хаб у Польщі і що посольство стає більш активним у роботі з діаспорою, з'являється на мігрантських форумах, а представників мігрантських організацій частіше запрошують до себе. Важлива демонстрація того, що українська держава за вами стоїть».

Як повідомлялося, останні дані Європейського статистичного бюро (Євростат) свідчать про суттєве збільшення міграційного потоку громадян України з Польщі до Німеччини. Німеччина наразі стала найбажанішим місцем для українських біженців у Європейському Союзі, випередивши Польщу більш ніж на 150 тис. осіб.

Читайте також:

Теги: Польща мігранти українці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія пожирає все добре, що у ній пробивається, давить і гноїть у Колимських таборах
Я знаю, що таке Росія. Українцям варто це також знати
13 травня, 16:05
11 травня – День матері в Україні
11 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 травня, 00:01
Ціна Другої світової. 80 цифр та фактів
Ціна Другої світової. 80 цифр та фактів роковини
9 травня, 08:00
Микола Мирослав-Петрецький і Маргарита Ситник
Вирішальні вибори та російські гібридні провокації. Інтерв’ю з головним українцем у Румунії
16 травня, 06:00
Чим замінити слова «донат» і «донатити»? 10 запитань до мовознавиці
Чим замінити слова «донат» і «донатити»? 10 запитань до мовознавиці
17 травня, 11:00
У Парку Слави чоловік у рясі заспівав «День побєди» над іконою (відео)
У Парку Слави чоловік у рясі заспівав «День побєди» над іконою (відео)
9 травня, 15:59
Польські перевізники 12 травня розпочали акцію протесту на пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ»
Суд наказав польським перевізникам зупинити протест на кордоні з Україною
13 травня, 22:04
Люди з інвалідністю: які категорії мають пройти повторний огляд
Люди з інвалідністю: які категорії мають пройти повторний огляд
13 травня, 06:56
Щомісячний «прибуток» фігурантів перевищував $100 тис.
Заробляли $100 тис. в місяць: двоє братів із Запоріжжя організували міжнародний канал контрабанди
27 травня, 10:34

Соціум

Журналісти назвали регіони РФ, які втратили найбільше солдат на війні в Україні
Журналісти назвали регіони РФ, які втратили найбільше солдат на війні в Україні
Дослідниця міграції б’є на сполох: ставлення поляків до українців різко змінилося
Дослідниця міграції б’є на сполох: ставлення поляків до українців різко змінилося
У Чехії суд засудив вчительку, яка на уроках поширювала фейки про «українських нацистів»
У Чехії суд засудив вчительку, яка на уроках поширювала фейки про «українських нацистів»
Дуда нагородив Буданова однією з найвищих держнагород Польщі для іноземців
Дуда нагородив Буданова однією з найвищих держнагород Польщі для іноземців
Влада Швейцарії змушує кантони знайти роботу українським біженцям
Влада Швейцарії змушує кантони знайти роботу українським біженцям
У Канаді вирують лісові пожежі: тисячі людей вимушені евакуюватись
У Канаді вирують лісові пожежі: тисячі людей вимушені евакуюватись

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
232K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 травня: ситуація на фронті
88K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 травня 2025
65K
Кремль відповів на вимогу Сибіги передати «меморандум» про перемир'я
57K
Стало відомо, з чим Росія йде на майбутні переговори у Стамбулі
40K
Блискавка влучила у будинок на Оболоні (відео)
33K
«Будемо виходити – спалимо сільраду». Наступ на Сумщину: що відбувається на прикордонні

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua