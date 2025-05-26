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Біженці залишають деякі землі Німеччини: влада розповіла головний мотив

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Біженці залишають деякі землі Німеччини: влада розповіла головний мотив
Біженці ухвалюють рішення про виїзд із Німеччини
фото: Pexels

Скасування видачі допомоги готівкою дає результат, мігранти воліють виїхати із Німеччини

Припинення виплати готівкою, запровадження спеціальних платіжних карток, які обмежили зняття готівки, заборона використовувати виплати в букмекерських конторах або для переказу грошей за кордон – все це дає результати. Статистика показує, що з регіонів, де були запроваджені картку, їде все більше прохачів притулку. Про це пише «Главком» із посиланням на 420on.cz.

Як нагадує «Главком», однією з перших федеральних земель, які запровадили карту, стала Баварія. Місцеве міністерство внутрішніх справ повідомило, що після цього кількість добровільних виїздів збільшилась на 30%. Для порівняння: з липня по грудень 2023 року відомство зареєструвало 5 984 виїзди. За той же період 2024 року, тобто з липня до грудня, їх було 7 778.

«Хоча самі прохачі притулку не називають причин, відповідальна спеціалізована служба передбачає, що існує сильний зв'язок», – заявила речниця округу Заале-Орла.

Спеціальна платіжна картка повинна перешкодити мігрантам незаконно використовувати державну допомогу. Нею можна оплачувати, наприклад, продукти харчування, товари здоров'я тощо. Проте зняття готівки обмежене, наприклад, до 50 євро на місяць. Наскільки суворими будуть умови, вирішує відповідна федеральна земля. Багато хто заборонив переказ грошей за кордон і використання в букмекерських конторах.

Незрозуміло, куди саме їдуть мігранти. У межах Німеччини це неможливо: закон не дозволяє міняти місце проживання. Біженці реєструються або при первісному прийомі, або після прибуття до місця призначення, де їх фотографують та знімають відбитки пальців. У центральному реєстрі вони заносяться в цей муніципалітет/місто і не можуть просто знятися з реєстрації, а потім зареєструватися в іншому місці.

Дані також показують, що там, де карту було введено, але з набагато м'якшими правилами, рівень тих, хто виїжджає, залишається незмінним або навіть знизився. Прикладом може бути Ганновер. Наприкінці 2023 року мер Беліт Онай роздала так звані соціальні картки, які, однак, не мали обмежень на зняття готівки та перекази. Число добровільних відмов від притулку скоротилося на 36%.

Аналогічна ситуація спостерігається в Гамбурзі, де спеціальну картку було введено в лютому минулого року. Порівняно з іншими федеральними землями, там значно вільніший режим і немає деяких обмежень. Число добровільних відмов від притулку залишилося таким самим.

До слова, нова влада Німеччини скасовує розпорядження колишнього кабінету міністрів від 2015 року, що дозволяє прохачам притулку в'їжджати в країну, вона розгортатиме їх на кордонах. Про це заявив глава МВС ФРН Александер Добріндт.

Раніше стало відомо, Німеччина активно відмовляє у притулку росіянам призовного віку. Із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад 6 тис. росіян віком від 18 до 45 років звернулися до Німеччини з проханням про надання притулку. Проте лише 349 із них отримали офіційний статус біженця, додатковий захист через загрозу переслідування на батьківщині або заборону на депортацію. 

Також «Главком» писав, що Євросоюз уже готує 18-й пакет санкцій проти РФ разом із США, це підтвердив речник федерального уряду Німеччини Штефан Корнеліус

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Теги: Німеччина мігранти закон статистика влада біженці

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