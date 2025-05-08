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Українцям стане важче залишитися у Франції: які правила змінились

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Українцям стане важче залишитися у Франції: які правила змінились
Нова директива набуде чинності з січня 2026 року
фото із відкритих джерел

Франція вимагатиме знання історії країни для отримання громадянства

Українським біженцям важче назавжди залишитися у Франції. Уряд запроваджує значно жорсткіші правила отримання іноземцями французького громадянства. Про це пише SchengenVisaInfo, повідомляє «Главком».

Міністр внутрішніх справ Франції Бруно Ретаїло видав директиву, яка містить жорсткіші вимоги щодо володіння французькою мовою та соціальної інтеграції для кандидатів на громадянство. «Я згоден із посиленням критеріїв і згоден із твердженням, що це циркуляр асиміляції. Але щоб стати французом, це потрібно заслужити, і ми повинні бути дуже, дуже вимогливими», – сказав він на пресконференції.

Нова директива набуде чинності з січня 2026 року. Згідно з її вимогами, кандидати на громадянство повинні будуть скласти усний та письмовий іспит рівня B2. Міністр також наполягав на необхідності краще «знати та визнавати історію Франції».

Заявників на французьке громадянство також перевірятимуть на предмет їхнього зразкового минулого, що вказує на те, що влада перевірятиме, чи дотримувалися ці заявники закону або чи робили позитивний внесок у суспільство.

Тим, хто був засуджений до шести місяців або більше позбавлення волі, буде відмовлено у громадянстві. Це також торкнеться нелегальних мігрантів, заявки яких рекомендується відхиляти.

Крім того, мігранти не зможуть стати громадянами Франції без «професійної інтеграції». Влада може вимагати від заявників 24-місячного трудового договору або постійного контракту. Заявників також перевірятимуть на предмет їхньої інтеграції у французьке суспільство.

До слова, нова влада Німеччини скасовує розпорядження колишнього кабінету міністрів від 2015 року, що дозволяє прохачам притулку в'їжджати в країну, вона розгортатиме їх на кордонах. 

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Теги: міністр Франція мігранти влада громадянство іспит

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