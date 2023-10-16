ДТЕК розробив графіки відключень світла в трьох областях

Українці можуть залишатися без світла до семи годин поспіль

Для мешканців Києва та області, а також Одещини та Дніпропетровщини ДТЕК розробив графіки відключень світла.

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В компанії роз’яснили, що ці графіки знаходяться на сайті протягом цілого року і будуть застосовуватися лише в разі виникнення потреби. Відключення можуть розпочатися з двох причин:

генерація електроенергії не буде в змозі покрити потреби у струмі;

енергетичні об'єкти вийдуть з ладу через обстріли.

Графіки відключень у Києві та області

У Київській області графік вимкнення електроенергії передбачає дві години знеструмлення, чотири години можливих відключень та дві години зі світлом.

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Графік відключення світла ДТЕК

У столиці очікується складніша ситуація з відключеннями світла – енергетики не виключають, що його не буде чотири години, потім буде три години можливих відключень, і лише дві години гарантовано будуть зі світлом.

Графіки вимкнень світла у Дніпрі

У Дніпрі можливий графік відключення електрики чотири на вісім – місцеві жителі будуть чотири години зі світлом і стільки ж триватимуть відключення.

Графіки відключення електроенергії на Одещині

На Одещині графік відключень електроенергії передбачає три години знеструмлення, три години з можливим відключенням світла, три години з електроенергією.

Нагадаємо, фахівці прогнозують важчу, ніж торік, зиму 2023-2024 в Україні через, зокрема імовірні масовані обстріли енергосистеми російськими агресорами. Водночас як військові, так і енергетики готові реагувати на них, заявив голова енергохолдингу ДТЕК Максим Тімченко.