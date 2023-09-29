Зґвалтував і жорстоко побив: суд виніс вирок педофілу з Дніпропетровщини
Засуджений зґвалтував восьмирічну дівчинку, спричинивши їй тяжкі тілесні ушкодження
На Дніпропетровщині до довічного ув’язнення засуджено 36-річного чоловіка, який зґвалтував восьмирічну дівчинку. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
«За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Кам’янської окружної прокуратури суд визнав винним місцевого мешканця у зґвалтуванні малолітньої дитини та незаконному придбанні, зберіганні вибухової речовини і боєприпасів без передбаченого законом дозволу (ч. 6 ст. 152, ч. 1 ст. 263 КК України)», – йдеться в повідомленні.
Чоловіка засуджено до довічного позбавлення волі.
Слідство встановило, що у вересні 2022 року 36-річний чоловік помітив у дворі багатоповерхового будинку двох малолітніх дітей, які поверталися додому.
«Зайшовши з ними до під’їзду, він представився лікарем та потрапив з дітьми до їхньої квартири. Пересвідчившись, що в квартирі немає дорослих, чоловік попросив семирічного хлопчика почекати в іншій кімнаті, а сам зґвалтував восьмирічну дівчинку, спричинивши їй тяжкі тілесні ушкодження», – зазначають в прокуратурі.
Коли в нього помешканні проводився обшук, то було знайдено ручну оборонну осколкову гранату та запал.
В прокуратурі ззазначають, що раніше чоловік вже був неодноразово засуджений за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості неповнолітніх.
Раніше прокуратура винесла вирок педофілу, який переодягався у лікарку та розбещував малолітніх.
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