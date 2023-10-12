Ізраїль назвав єдину умову, за якої дасть електрику Сектору Гази

Доля приблизно 150 людей, викрадених і вивезених до Сектора Гази під час атаки терористичного угруповання ХАМАС, досі залишається невідомою

Ізраїль вимагає бойовиків ХАМАС повернути до країни всіх захоплених полонених

Міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що до Сектора Гази не будуть подавати електроенергію та воду, доки бойовики ХАМАС не повернуть додому всіх захоплених полонених. Про це повідомляє The Times of Israel.

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«Гуманітарна допомога Газі? Жоден електричний вимикач не буде ввімкнено, водяний насос не буде відкритий і жоден бензовоз не заїде, доки викрадені ізраїльтяни не повернуться додому», – заявив міністр Кац.

«Гуманітаризм для гуманітаризму. І ніхто не може нам проповідувати мораль», – додав Кац.

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Зазначимо, доля приблизно 150 людей, викрадених і вивезених до Сектора Гази під час атаки терористичного угруповання ХАМАС, досі залишається невідомою.

Нагадаємо, що раніше міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац наказав повністю відключити Сектор Гази від подачі електроенергії.

Угрупування ХАМАС офіційно оголосило, що страчуватиме цивільних заручників у відповідь на удари Ізраїлю по сектору Гази та ймовірну наземну операцію на території анклаву.

Раніше Ізраїль оголосив закриту військову зону на території Сектора Гази й довкола неї, в'їзд туди суворо заборонений.