Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ізраїль назвав єдину умову, за якої дасть електрику Сектору Гази

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Ізраїль назвав єдину умову, за якої дасть електрику Сектору Гази
Доля приблизно 150 людей, викрадених і вивезених до Сектора Гази під час атаки терористичного угруповання ХАМАС, досі залишається невідомою
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Ізраїль вимагає бойовиків ХАМАС повернути до країни всіх захоплених полонених

Міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що до Сектора Гази не будуть подавати електроенергію та воду, доки бойовики ХАМАС не повернуть додому всіх захоплених полонених. Про це повідомляє The Times of Israel.

«Гуманітарна допомога Газі? Жоден електричний вимикач не буде ввімкнено, водяний насос не буде відкритий і жоден бензовоз не заїде, доки викрадені ізраїльтяни не повернуться додому», – заявив міністр Кац.

«Гуманітаризм для гуманітаризму. І ніхто не може нам проповідувати мораль», – додав Кац.

Зазначимо, доля приблизно 150 людей, викрадених і вивезених до Сектора Гази під час атаки терористичного угруповання ХАМАС, досі залишається невідомою.

Нагадаємо, що раніше міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац наказав повністю відключити Сектор Гази від подачі електроенергії.

Угрупування ХАМАС офіційно оголосило, що страчуватиме цивільних заручників у відповідь на удари Ізраїлю по сектору Гази та ймовірну наземну операцію на території анклаву. 

Раніше Ізраїль оголосив закриту військову зону на території Сектора Гази й довкола неї, в'їзд туди суворо заборонений.

Читайте також: Чи увійде ізраїльська армія у Сектор Гази? Головні ризики та наслідки наземної операції
Теги: Ізраїль ХАМАС електроенергія водопостачання газ обмін полоненими Сектор Гази

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Солдати ЦАХАЛу ведуть бойові дії в районі Сектора Гази
Ізраїль вводить заборонену зону довкола Сектора Гази
Вчора, 17:53
ООН назвала кількість жертв від ізраїльсько-палестинського конфлікту
ООН назвала кількість жертв від ізраїльсько-палестинського конфлікту
10 жовтня, 11:43
США підтвердили загибель своїх громадян в Ізраїлі
США підтвердили загибель своїх громадян в Ізраїлі
9 жовтня, 16:57
Ракета, випущена в бік Ізраїлю
ХАМАС завдав ракетного удару по Ізраїлю
7 жовтня, 08:47
За словами Корнійчука, відсоток депортацій українців з Ізраїлю суттєво зменшився
Посол розповів, чи припинить Україна безвіз з Ізраїлем
30 вересня, 11:04
Україні необхідно впровадити програму лібералізації тарифів на природний газ та електроенергію
«Ми готові»: Кабмін відповів на пропозицію США підвищити тарифи на комуналку
27 вересня, 10:04
У Пекіні Путін проведе переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном
Путін з очільниками нафтогазових гігантів РФ збираються до Китаю
26 вересня, 06:20
Відключення електроенергії не будуть довготривалими
Чи будемо взимку зі світлом? До чого готуватися та які міста в зоні ризику
18 вересня, 12:15
Елькін: «Посол – не політична постать, а професіонал із МЗС, який представляє всю країну»
Депутат Кнесету відреагував на ігнорування Офісом президента посла Ізраїлю
14 вересня, 18:02

Політика

Ізраїль назвав єдину умову, за якої дасть електрику Сектору Гази
Ізраїль назвав єдину умову, за якої дасть електрику Сектору Гази
Президент Палестини зустрінеться з Блінкеном – Reuters
Президент Палестини зустрінеться з Блінкеном – Reuters
Зеленський вивчає можливість відвідати Ізраїль – ЗМІ
Зеленський вивчає можливість відвідати Ізраїль – ЗМІ
Російські алмази скоро перестануть потрапляти на ринок ЄС: Зеленський анонсував рішення
Російські алмази скоро перестануть потрапляти на ринок ЄС: Зеленський анонсував рішення
Литва передасть Україні пускові установки Nasams
Литва передасть Україні пускові установки Nasams
Словаччина зупинила допомогу Україні: Столтенберг відреагував
Словаччина зупинила допомогу Україні: Столтенберг відреагував

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
314K
Єдиний пункт пропуску між РФ та Україною не витримує потоку охочих в'їхати
110K
Лідер ХАМАСу оголосив день розправи над усіма євреями світу
76K
Кличко, Монатік та Зібров. Хто прийшов на похорон Ніни Матвієнко (фото)
30K
Обвал рубля. Путін видав спеціальний указ
22K
Росіяни запустили снаряд з агітками на півдні України. Закінчилося курйозом (фото)
17K
Ніна Матвієнко виховала чудових дітей

Новини

Українські воїни стримують наступ РФ на сході: Генштаб повідомив результати боїв
Сьогодні, 07:24
Дощі та заморозки: прогноз погоди на 12 жовтня
Сьогодні, 05:17
Литва анонсувала новий пакет допомоги Україні
Сьогодні, 03:55
12 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:16
Метінвест порахував, скільки треба сталі для відбудови інфраструктури та будинків
Вчора, 13:48
Напруга на фронті зростає: понад 100 боїв за добу
Вчора, 07:11

Прес-релізи

Психологічний тренінг для дружин військовослужбовців
Психологічний тренінг для дружин військовослужбовців
12 жовтня, 10:01
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту