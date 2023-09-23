Уночі над Україною знищено 14 «Шахедів»: подробиці від ЗСУ
Окупанти спрямували дрони на Запоріжжя та Дніпропетровщину
У ніч на 23 вересня російські окупанти атакували Україну 15-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131 із південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, РФ). Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
Напрямок удару – Запоріжжя, Дніпропетровщина.
Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищено 14 «Шахедів».
Як повідомлялося, у ніч на 23 вересня окупанти вкотре обстріляли територію України. Повітряні тривоги були оголошені на півдні та на сході. Повітряні сили ЗСУ попереджали про застосування противником ракет та дронів-камікадзе типу Shahed.
Під час тривог вибухи лунали в Одеській області, у Дніпрі та на Запоріжжі.
Відомо, що російські терористи вдарили по Одеській області надзвуковими ракетами «Онікс». Внаслідок атаки є руйнування в рекреаційній зоні.
У небі над Дніпропетровщиною сили ППО збили 12 ворожих дронів «Шахед».
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