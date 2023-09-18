Чи будемо взимку зі світлом? До чого готуватися та які міста в зоні ризику

Ризик масованих обстрілів енергетичних об'єктів залишається високим, тож перебої зі світлом можливі

Найскладнішу зиму в історії Україна пережила, проте майбутня обіцяє бути не менш важкою. Ключовий ризик той же: енергетичні об’єкти залишаються пріоритетними цілями для російських ракетних та дронових ударів, імовірність яких украй висока. Однак навіть без них енергосистема потерпає від проблем.

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Українці з побоюванням чекають на опалювальний сезон. Нові масові обстріли енергетичної інфраструктури можуть призвести до того, що світло в будинках багатьох українців згасне. Складні осінь та зима дійсно можливі, оскільки запас міцності в енергосистемі буде меншим після торішніх ракетних обстрілів. Проте фахівці безперервно працюють над відновленням енергооб'єктів.

Підготовка до осіньо-зимового періоду енергосистеми – ремонти й обслуговування обладнання, трансформаторних підстанцій та розподільчих пунктів фото: Brendan Hoffman / The New York Times

Наразі в енергосистемі не спостерігається дефіциту електроенергії, але з огляду на те, що ризик масованих обстрілів енергетичних об'єктів залишається високим, перебої зі світлом все ж можливі. Відключення світла в Україні восени та взимку не уникнути, кажуть енергетики. Ще в липні президент Володимир Зеленський закликав владу готуватися до нових атак по енергосистемі, тож у частині областей вже розробили графіки вимкнень електроенергії. «Главком» розібрався, що чекає на українців – цілковита темрява чи проблиски світла.

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Прогнози Міненергетики

Міністерство енергетики України на даний час не планує застосовувати графіки відключень електроенергії, запевнила пресслужба відомства.

У міністерстві зазначили, що наразі жодних відключень побутових споживачів під час усього осінньо-зимового періоду не передбачається. Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, наразі достатньо для забезпечення потреб споживачів. У денні години спостерігається профіцит потужностей.

У Міненерго уточнили, що електроенергетична, вугільна, нафтогазова галузі посилено готуються до нового опалювального сезону.

Крім цього, в Україні триває наймасштабніша за всі часи незалежності ремонтна кампанія на об’єктах енергетики. Завдяки цим зусиллям енергосистема повною мірою буде готова до проходження опалювального сезону без відключень електроенергії та відповідно обмежень споживачів.

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Окупанти зруйнували велику частину енергоінфраструктури України фото з відкритих джерел

Водночас відключення споживачів можливі у випадку пошкодження енергетичної інфраструктури ворогом під час обстрілів, як це відбувалося минулого опалювального сезону.

Проте українські енергетики підготували графіки відключень електроенергії на випадок серйозних пошкоджень енергетичної інфраструктури внаслідок атак росіян, але наразі жодних відключень не планується. Про це розповіла заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в етері телемаратону:

«По готовності генерації й розподільних мереж ми не плануємо відключень, не плануємо блекаутів. Але у нас є один великий виклик – це повторні атаки росіян на нашу енергосистему. Звичайно, ми їх очікуємо. За даними нашої й світової розвідки, росіяни планують продовжувати атаки на енергосистему.

Однак цього разу у наших енергетиків є більше знань, у нас є більш якісна система ППО… Ми сподіваємося, що цього року нам вдасться бути більш готовими до атак і швидше відновлюватися, якщо все ж таки якісь пошкодження будуть.

Ми не плануємо блекаутів і відключень, але операторами системи розподілу підготовлено графіки відключень, якщо раптом атаки росіян і пошкодження будуть такими, що нам доведеться впроваджувати ці графіки».

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Фахівці роблять усе можливе, аби українці не сиділи в темряві фото з відкритих джерел

Ще в липні міністр енергетики Герман Галущенко в етері телемаратону заявив про підготовку його відомства до складного опалювального сезону. «Ми виходимо з того, що в тактиці терористів нічого не зміниться, і з початком сезону вони знову почнуть масовані атаки на енергосистему», – попередив міністр та наголосив на необхідності мати генератори.

У серпні Галущенко заявив, що світло в Україні не вимикатимуть за умови відсутності нових російських ударів. Міністр запевняв, що енергосистема буде готова до зими, є всі необхідні ресурси для проходження опалювального зимового сезону без відключень електроенергії.

Водночас президент України Володимир Зеленський попереджав про загрозу нових ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі взимку. Він закликав місцеву владу готуватись до такого сценарію. А прем'єр Денис Шмигаль наголошував, що на українців чекає непроста зима.

Українці можуть провести холодні пори року без світла фото з відкритих джерел

Найгірший сценарій від «Укренерго»

Росія активно атакувала ракетами та дронами українську енергосистему минулого року, тож в «Укренерго» вважають, що до такої тактики ворог може вдатися знову.

Цієї зими українці будуть з електроенергією, змінити ситуацію можуть тільки масовані ракетні обстріли. Про це в етері телемаратону заявив глава «Укренерго» Володимир Кудрицький. Він зазначив, що подальші плани ворога поки що невідомі, тому озвучувати точні прогнози щодо ситуації в енергосистемі зараз складно.

«Якщо не буде обстрілів, то ми розуміємо яким чином покривати взимку це споживання. Але обстріли можуть змінити всі плати. Тому ми маємо бути готові до найгірших сценаріїв», – попередив Кудрицький.

Окупанти й надалі намагатимуться знищити енергетичні потужності України фото з відкритих джерел

«На жаль, ми маємо негативний досвід минулої зими. Ми знаємо, як це виглядає. Принаймні, ворогу буде дуже складно нас чимось здивувати після того, як він випустив 1,2 тис. ракет по енергосистемі минулого сезону. Ми всі – і ППО, і енергетики, і українці – знаємо чого чекати від ворога», – зазначив глава правління «Укренерго».

За словами глави «Укренерго», найгірший сценарій – це повторення масованих атак ракетами, дронами, які атакуватимуть саме енергетичні об'єкти нашої країни. Наразі енергетики налаштовують резервні схеми живлення споживачів, готують запас матеріалів, обладнання для того, щоб швидко відновлювати пошкоджені мережі та станції, якщо доведеться.

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Відключення світла можливі, проте нетривалі фото з відкритих джерел

При цьому Кудрицький порадив українцям економити та раціонально споживати електроенергію. Також важливо, щоб населення паралельно самостійно готувалося до зими.

«Дуже багато минулорічних порад залишаться актуальними і на цей рік. Якщо є дизель-генератор або накопичувач електроенергії, то їх потрібно перевірити й привести до ладу. За можливості утеплити житло, якщо така фінансова можливість є», – підсумував очільник «Укренерго».

Загроза для двох міст

Можливі відключення електроенергії цією зимою не будуть довготривалими. Енергетики мають сценарії реагування на надзвичайні події та підготували мобільні ремонтні групи. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

За низьких температур взимку можливі обмеження споживання електроенергії, адже Україна втратила запас потужності через війну, вважає експерт.

У разі вимкнення електроенергії українці знайдуть вихід зі скрутних ситуацій фото з відкритих джерел

Олександр Харченко зауважив, що повністю відновити всю енергосистему за один рік складно, зокрема через те, що фізично важко знайти необхідне обладнання. Так, перший автотрансформатор, придбаний у рамках програми відновлення, прибув до України лише 12 вересня.

Харченко також підкреслив, що цього року не буде традиційного завершення ремонтної кампанії перед початком опалювального сезону: роботи триватимуть безперервно, й у такому режимі енергетика житиме ще не один рік.

Українці вже мають великий досвід і зможуть забезпечити швидке реагування на можливі екстрені ситуації фото з відкритих джерел

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко дійшов висновку, що максимальна загроза нависла над двома регіонами України, причому йдеться не про прифронтові області. Найбільший ризик залишитися комунікацій у двох великих містах – Києві та Одесі.

За словами аналітика, вказаним обласним центрам потрібно багато енергії, і там відчувається гострий дефіцит генераційних потужностей.

«У Києві є генерація, але вона покриває у найкращому разі не більше 30% споживання. В Одесі взагалі немає нічого», – пояснив Харченко.

Мешканцям столиці та Одеси варто готуватися до складної ситуації з енергопостачанням фото з відкритих джерел

Напружена ситуація з електропостачанням також очікується у Запоріжжі, Кропивницькому, Кременчуці та Житомирі. У зоні підвищеного ризику й всі прифронтові населені пункти.

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Співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев висловив іншу думку. Він вважає, що українці легше перенесуть майбутню зиму, ніж попередню. Річ у тому, що минулого опалювального сезону ми отримали цінний досвід подолання енергетичних проблем. Тепер масовані обстріли та блекаути не будуть несподіванкою. Багато хто заздалегідь підготувався до відключень і купив альтернативні джерела електрики та тепла.

«Енергоатом»: план перевиконано

Атомні електростанції цього літа виробили на 19% більше електроенергії, ніж прогнозувалось. Про це повідомляє пресслужба «Енергоатому». АЕС щомісяця зміцнювали об'єднану енергосистему України. Це дозволило достатньою мірою покрити потреби споживачів і не допустити можливого дефіциту електроенергії через невиконання прогнозного вироблення електроенергії ТЕС.

Обмеження електроенергії взимку – неминучі

Навіть якщо не буде ракетних ударів з боку Росії, обмеження електроенергії в Україні у холодний період року будуть у будь-якому випадку – стверджує експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. За найгіршого розвитку подій, за умови холодної зими не виключено, що без електроенергії доведеться бути до 8 год на добу. Хоча це максимум, а нижня планка можливих відключень електроенергії – 4 год на добу.

Електроенергія буде відсутня під час обстрілів та у разі пошкодження енергетичного обладнання фото з відкритих джерел

До чого готуватися мешканцям столиці

Секретар постійної комісії Київради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Тарас Криворучко сподівається, столиця пройде зиму відносно спокійно, якщо не буде серйозних прильотів по критично важливих об'єктах інфраструктури. Він зауважив, що в Києві певні планові відключення світла все ж таки будуть. Адже вони необхідні для зменшення навантаження на мережу, яке зростає зі зниженням температури повітря.

«Чим буде холодніше, тим більшим буде дефіцит електроенергії. Тому, чим довше стовпчики термометрів показуватимуть нижче 10 градусів морозу, тим більше ймовірність введення графіків відключення світла. До цього жителям Києва треба бути готовими, а саме приготувати портативні зарядні пристрої, туристичні газові плитки та ліхтарики», – зазначив посадовець.

Киянам варто бути готовими до відключень електроенергії фото з відкритих джерел

«Сьогодні Київ захищають найсучасніші системи ППО. Важко передбачити наслідки обстрілів критичної інфраструктури в інших регіонах. Але, очевидно, що ближче до опалювального сезону атаки Росії на українські енергооб'єкти посиляться. Столична влада вже підготувала та відпрацювала різні сценарії роботи у випадку надзвичайних ситуацій», – заявив Криворучко.

Він підсумував, що Київрада сподівається на роботу протиповітряної оборони та енергетиків, а також на те, що цієї зими вдасться уникнути найгіршого сценарію у вигляді повного блекауту.

Як відомо, минула зима стала справжнім випробуванням для українців – багатьом доводилося сидіти без світла цілодобово. Попри заяву про відновлення енергетики та впевненість у майбутньому успішному проходженні опалювального сезону, блекаути все ж таки можливі – у деяких регіонах може бути шість черг відключення світла.