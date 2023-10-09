Сектору Гази загрожує повний блекаут за кілька днів

У Газі сотні будівель зруйновано, а понаад 1,2 тис. отримали серйозні ушкодження

Єдина електростанція у Секторі Гази, яка забезпечує мешканців анклаву електроенергією, може залишитися без дизельного палива протягом кількох днів. Про це йдеться у заяві ООН, повідомляє BBC.

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Повний блекаут може поставити під загрозу мирних жителів – у Секторі Гази мешкає близько 2,3 млн осіб.

Сектор значною мірою залежить від Ізраїлю, який у неділю повністю припинив постачання.

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Зазвичай Газа закуповує в Ізраїлю 120 МВт електроенергії на день, а її єдина електростанція, що працює на дизельному паливі (яке також надходило з Ізраїлю), виробляє ще 60 МВт.

У повідомленні ООН також йдеться, що в Секторі Гази внаслідок бойових дій переміщено понад 123 тисячі палестинців.

«Бойові дії призвели до внутрішнього переміщення населення. Понад 17 500 сімей, в яких проживає 123 538 осіб, стали вимушеними переселенцями в Газі, в основному через страх, проблеми з безпекою та руйнування будинків», – заявляють в організації.

За даними ООН, ізраїльські авіаудари наносяться, зокрема, по житлових будинках, у деяких випадках – без попередження мешканців про евакуацію.

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«У місті Газа було повністю зруйновано чотири великі житлові багатоповерхівки… За наявними даними, у цих випадках ізраїльські війська заздалегідь попереджали про небезпеку, і загиблих внаслідок цих інцидентів не було. За даними міністерства громадських робіт та житлового будівництва Гази, 159 будівель було зруйновано, а 1210 отримали серйозні ушкодження», – повідомляють в ООН.

Як повідомлялося, у ніч на 9 жовтня ізраїльська армія продовжила завдавати удари по Сектору Гази, щоб «знищити можливості терористичної групи ХАМАС»