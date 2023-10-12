Дрони влучили у припортову зону і будинки на Одещині

У результаті ворожої атаки поранену цивільну особу на Одещині

Нічна атака російських окупантів із використанням чергової партії ударних дронів знову була спрямована по припортовій інфраструктурі Подунав'я. Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

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Зазначається, що, намагаючись обійти системи ППО, дрони-камікадзе прямували з різних напрямків, використовуючи складні траєкторії і особливості ландшафту.

14 БпЛА Shahed-131/136 було знищено в зоні відповідальності Сил оборони півдня:

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чотири – на Миколаївщині,

десять – на Одещині.

«На жаль, влучанням пошкоджено складські будівлі у припортовий зоні на півдні Одещини. А також приватні будинки мирних мешканців. Виниклі пожежі оперативно ліквідовано вогнеборцями. Попередньо відомо про одну поранену цивільну особу», – повідомили Сили оборони півдня.

Як повідомлялося, у ніч на 12 жовтня російські терористи атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed з північного та південного напрямків: Білгородської області (РФ) та з мису Чауда (тимчасово окупований Крим). Усього зафіксовано пуски 33 «Шахедів». Загалом цієї ночі силами та засобами Повітряних сил у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 28 Shahed-131/136.

Увечері 11 жовтня Повітряні сили України повідомили, що російські загарбники запустили кілька груп ударних безпілотників з полігону Чауда у Криму.