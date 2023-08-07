ДТЕК відремонтував понад 500 енергооб’єктів на Одещині в рамках підготовки до зими

За весь час повномасштабного вторгнення ворог пошкодив або повністю зруйнував 81 енергооб’єкт компанії

Енергетики ДТЕК Одеські електромережі готують область до наступного опалювального сезону і вже полагодили 516 енергетичних об’єктів Одещини.

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Про це йдеться в повідомленні ДТЕК Одеські електромережі.

Зазначається, що міністр енергетики Герман Галущенко в рамках візиту до Одеської області особисто відвідав ключові енергетичні обʼєкти області, в тому числі й ті, що обслуговує ДТЕК.

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«ДТЕК Одеські електромережі готує мережі регіону до майбутньої зими, яка за прогнозами експертів буде складною. Енергетики компанії вже виконали 516 капітальних ремонтів на важливих енергетичних об’єктах області, що живлять міста та села. Це підвищить надійність електропостачання під час пікових навантажень», – йдеться в повідомленні.

Водночас генеральний директор ДТЕК Одеські електромережі Дмитро Григор’єв розповів, що за весь час повномасштабного вторгнення ворог пошкодив або повністю зруйнував 81 енергооб’єкт компанії.

«Там, де це було можливо, ми відремонтувати обладнання до працездатного стану. Щойно завершився попередній ОЗП, ми одразу почали готуватися до наступного − модернізувати обладнання, ремонтувати лінії та енергооб’єкти, розчищати траси вздовж повітряних ліній електропередачі тощо», – наголосив він.

До кінця року компанія планує відремонтувати ще 364 енергетичні обʼєкти.

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Нагадаємо, під час осінньо-зимового сезону 2022-23 енергетики ДТЕК Одеські електромережі 6 разів підіймали енергосистему регіону «з нуля» та ліквідували понад 37 тисяч аварій.