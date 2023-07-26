Міненерго: реактор ЗАЕС може вибухнути будь-якої миті

Герман Галущенко: «Росіяни повністю відключили нас від систем моніторингу безпеки»

Ситуація на Запорізької атомної електростанції, найбільшої в Європі, викликає занепокоєння. Міністр енергетики України Герман Галущенко зазначає, що окупанти повністю відключили українську сторону від мониторингу ситуації на ЗАЕС, у зв'язку з чим в Міненерго переконані, що вибух на станції може статися в будь-який момент, пише Politico.

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«Він (реактор – «Главком») може вибухнути в будь-який момент; ми просто не знаємо коли. Росіяни повністю відключили нас від систем моніторингу безпеки. Ми довіряємо нашій військовій розвідці та експертам МАГАТЕ на місцях. Але у нас немає контролю над станцією, і це насторожує», – заявив міністр.

Галущенко також нагадав, що Україна неодноразово попереджала світову спільноту про потенційні небезпеки, пов'язані із захопленням Росією ЗАЕС. Він також зазначив, що руйнування Каховської греблі підкреслює, що Москва готова ризикувати життями мирних жителів для досягнення своїх політичних та військових цілей в Україні.

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«Ніхто не вірив нам, що Росія може підірвати греблю. І подивіться, що сталося. ЗАЕС завжди в центрі уваги, Росію досі не покарали. Ніяких санкцій проти її атомної енергетики не застосовувалося», — сказав Галущенко.

Міністр додав, що оскільки українські війська повільно просуваються в Запорізькій області, київська влада побоюється, що росіяни можуть спробувати створити диверсію на ЗАЕС, щоб зупинити контрнаступ.

Міжнародне агентство з атомної енергії залишається хитким гарантом того, що ЗАЕС вдасться уникнути долі греблі.

Нагадаємо, заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател заявив, що російські загарбники мають негайно припинити бойові дії поблизу Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), оскільки мінування ядерного об’єкта загрожує безпеці цілого регіону.