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Українська енергосистема перенавантажена через спеку та кондиціонери

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Українська енергосистема перенавантажена через спеку та кондиціонери
«Це сезонний фактор і таке відбувається щороку»
фото з відкритих джерел

«У березні – червні цього року енергетики ДТЕК реалізували сім ремонтів енергоблоків ТЕС

Зараз українська енергосистема відчуває підвищене навантаження через спеку і масове використання кондиціонерів.

Про це розповів генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв. 

«Це сезонний фактор і таке відбувається щороку. Наші теплоелектростанції також це відчувають, адже у ці дні несуть підвищене навантаження. І роблять це не вперше. Останні два місяці наші ТЕС відпускали в енергосистему, в середньому, на 20-30% більше е/е, ніж у травні-червні 2022 року. Всього ж за перше півріччя ТЕС ДТЕК згенерували в українську енергосистему майже 7 млрд кВт*год е/е», – розповів Салєєв.

Коментуючи «екватор» підготовки до майбутнього опалювального сезону він акцентував увагу, що українська енергосистема увійде в нього зі значно меншим запасом міцності, ніж це було минулого року. Тому, на його переконання, головне завдання енергетиків – відновити якомога більшу частку потужностей як до початку опалювального сезону, так і продовжувати відновлювати обладнання вже під час його проходження.

«У березні – червні цього року енергетики ДТЕК реалізували 7 ремонтів енергоблоків ТЕС. Ще стільки ж – зараз у процесі. Це планові ремонти, адже обладнання станцій посилено працювало минулого опалювального сезону, і повинно бути готово до такої ж роботи майбутньої зими. План енергетиків на цьогорічну ремонтну кампанію – привести до ладу 27 енергоблоків. За перше півріччя інвестували в планові ремонти 1,5 млрд грн, за підсумками ж року плануємо збільшити вкладення до 3,5 млрд грн» – розповів Салєєв.

Раніше повідомлялося, що ДТЕК розконсервовує на своїй ТЕС енергоблоки для збільшення потужності в опалювальний сезон на 500 МВт.

Теги: енергетика опалювальний сезон ремонт

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