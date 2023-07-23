Підвищення тарифів на електроенергію. Міністр пояснив українцям, чому це потрібно

Система підтримки пільгового тарифу на електроенергію досить ефективно працювала до початку повномасштабного вторгнення

Без рішення про перегляд тарифу на електроенергію для населення Україні не вдалося б втримати свою енергосистему.

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Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, рішення про перегляд тарифу на електроенергію для населення було вимушеним.

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«Без цього рішення, ми враховували якісь мінімальні параметри, наскільки все-таки можна піднімати, фактично, втримати енергосистему нам би не вдалося», – наголосив міністр.

Галущенко додав, що система підтримки пільгового тарифу на електроенергію досить ефективно працювала до початку повномасштабного вторгнення. Проте через падіння споживання промисловістю стало дуже складно підтримувати тариф.

«По факту, за рахунок продажів якраз промисловому сектору економіки, компанії, вони балансувались фінансово для того, щоб надавати електроенергію по неринковому тарифу для населення. Відповідно, коли споживання впало в деяких регіонах на 40%, на 50%, там є тимчасово окуповані території, це теж очевидно, тому ситуація непроста», – підкреслив міністр.

Він додав, що наразі ключове питання – це забезпечення ремонтної кампанії та проходження наступної зими.

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Нагадаємо, 30 травня Кабінет Міністрів переглянув тариф на електроенергію для населення.