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Протягом тижня енергетики ДТЕК відновили електропостачання у 80 тис. домівок

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Протягом тижня енергетики ДТЕК відновили електропостачання у 80 тис. домівок
Енергетики ДТЕК Одеські електромережі, щойно отримали дозвіл від ДСНС та ЗСУ, оперативно повернули світло всім мешканцям області
фото: ДТЕК

«Вже понад 500 днів наші енергетики попри обстріли щоденно повертають світло в складних та небезпечних умовах»

З 17 по 23 липня енергетики ДТЕК повернули світло 80 тисячам родин у 106 населених пунктах Одеської, Донецької та Дніпропетровської областей, що лишилися без електропостачання через ворожі обстріли.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«На минулому тижні ворог зосередив повітряні атаки на Одеську область. Всього за тиждень без світла лишилось 4,7 тисяч родин Одещини. Тільки за одну атаку на історичний центр Одеси 22-23 липня ворог лишив без світла 1 000 клієнтів. Енергетики ДТЕК Одеські електромережі, щойно отримали дозвіл від ДСНС та ЗСУ, оперативно повернули світло всім мешканцям області», – йдеться в ньому.

В компанії додали, що в Донецькій та Дніпропетровській областях зберігається висока інтенсивність обстрілів. Проте енергетики компанії відновили роботу зруйнованих через атаки електромереж та повернули світло 69 тисяч родин Донеччини та 6,2 тисяч родин в Дніпропетровській області. 

«Вже понад 500 днів наші енергетики попри обстріли щоденно повертають світло в складних та небезпечних умовах. З початку повномасштабного російського вторгнення ми відновили постачання світла для 8,3 млн родин. Деяким з них – десятки разів через регулярні обстріли. Наша першочергова задача – максимально наскільки це можливо в умовах підвищених ризиків забезпечувати світлом українців», – зазначив Олександр Фоменко, генеральний директор ДТЕК Мережі.

Раніше повідомлялось, що у червні енергетики ДТЕК повернули світло для 277 тис. сімей, які залишилися без електропостачання через обстріли в Києві, Київській, Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

Теги: ДТЕК інфраструктура енергетика

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