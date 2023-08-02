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ДТЕК допоміг відновити майже повністю знищену окупантами СЕС на Миколаївщині

Іван Гавриляк
glavcom.ua
ДТЕК допоміг відновити майже повністю знищену окупантами СЕС на Миколаївщині
Енергетикам вдалось відновити 60% генеруючої потужності сонячної електростанції
фото: ДТЕК

Через російські обстріли на станції потужністю 5,7 МВт було пошкоджено 90% генеруючого обладнання

Енергетики ДТЕК ВДЕ допомогли компанії «Ніко Солар» відновити сонячну електростанцію, що була майже повністю зруйнована через дії окупантів.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК ВДЕ.

«Спеціалісти компанії ДТЕК ВДЕ на замовлення колег-енергетиків виконали роботи з відновлення сонячної електростанції «Ніко Солар», що розташована в Миколаївській області. Це перший подібний зовнішній проєкт компанії після успішного досвіду з відновлення Трифонівської СЕС», – йдеться в ньому.

Через російські обстріли на станції потужністю 5,7 МВт було пошкоджено 90% генеруючого обладнання. Щоб повернути її до роботи ДТЕК перевіз на СЕС своє будівельне містечко, де жили енергетики і весь час працювали над ремонтом.

Фахівці компанії мали обстежити, відремонтувати та замінити енергетичне обладнання, відкалібрувати сонячні панелі, зробити їх перекомпоновку, виконати підключення та наладку, встановити автоматизовану систему керування для досягнення максимально можливого рівня генерації СЕС.

В результаті команді ДТЕК ВДЕ вдалось відновити 60% генеруючої потужності сонячної електростанції (3 МВт) за рекордні 40 днів і вона вже знову генерує електроенергію для регіону.

«Зелена енергетика – це запорука енергетичної безпеки України. Тому ми без вагань долучились до відновлення сонячної станції наших колег, щоб регіон знову мав такі важливі мегавати розподіленої генерації. Готові допомагати й іншим компаніям, щоб люди були впевнені в надійному джерелі енергозабезпечення наступної зими, – зазначив генеральний директор ДТЕК ВДЕ Олександр Селищев.

Нагадаємо, раніше енергетики відновили роботу звільненої від окупантів ДТЕК Трифонівської СЕС.

Теги: енергетика ДТЕК альтернативна енергетика

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