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Найближчим часом ДТЕК Ахметова очікує рішення Гаазького арбітражу проти Росії за кримські активи

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Найближчим часом ДТЕК Ахметова очікує рішення Гаазького арбітражу проти Росії за кримські активи
На початку війни у 2014 році ДТЕК втратив 30% своїх потужностей
фото з відкритих джерел

У 2018 році ДТЕК подав позов до арбітражного суду в Гаазі щодо енергетичних активів в анексованому Криму

Найближчими тижнями ДТЕК очікує рішення арбітражного суду у Гаазі за позовом до Російської Федерації щодо втрачених у Криму активів.

Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в інтерв’ю Forbes.

Зокрема він нагадав, що на початку війни у 2014 році ДТЕК втратив 30% своїх потужностей. Окрім електростанцій компанія також втратила «Крименерго».

«Наші юристи очікують, що найближчими тижнями ми отримаємо рішення арбітражу щодо кримських активів і почнемо стягнення коштів», – сказав Тімченко.

Гендиректор ДТЕК додав, що сума вимірюється сотнями мільйонів доларів.

Нагадаємо, у 2018 році ДТЕК подав позов до арбітражного суду в Гаазі щодо енергетичних активів в анексованому Криму, а у 2022-му – до ЄСПЛ із переліком активів, знищених чи захоплених після повномасштабного вторгнення росії.

Теги: ДТЕК суд окупанти

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