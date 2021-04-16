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    ДТП з українськими автобусами у Польщі: усіх постраждалих виписали з лікарні

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    6 березня&nbsp;український автобус потрапив в аварію поблизу міста Радимно Підкарпатського воєводства - ДТП з українськими автобусами у Польщі: усіх постраждалих виписали з лікарні

    6 березня український автобус потрапив в аварію поблизу міста Радимно Підкарпатського воєводства

    Фото: PAP, Darek Delmanowicz

    6 та 22 березня на південному сході Польщі сталися дві ДТП з українцями

    У місті Перемишль було виписано двох громадянок України, які у важкому стані після ДТП українських автобусів 6 та 22 березня на південному сході Польщі донедавна перебували у лікарні. Про це 15 квітня «Укрінформу» повідомив генконсул України в Любліні Василь Павлюк.

    «Обидвох громадянок України вже виписали з лікарні», – повідомив Павлюк.

    За його словами, 28-річна дівчина, яка постраждала в автопригоді 6 березня, зараз проходить реабілітацію в одному з центрів під Варшавою.

    Водночас 74-річна жінка, яка постраждала у ДТП 22 березня, повернулася до своєї сім’ї у Вроцлаві.

    Зазначимо, експертиза виключила можливість технічної несправності українського автобуса в момент ДТП, яка сталася в ніч з 5 на 6 березня в Польщі.

    Як повідомлялося, український автобус потрапив в аварію 6 березня о 00:50 за київським часом поблизу міста Радимно Підкарпатського воєводства, за 30 км від кордону з Україною. Автобус сполученням Познань-Херсон, в якому перебували 57 осіб, зокрема двоє водіїв, перекинувся, з’їжджаючи з автомагістралі A4 до пункту обслуговування пасажирів Кашице.

    За попередньою інформацією, автобус наїхав на огороджувальні стовпчики, у результаті чого впав у рів і перекинувся.

    П’ятеро людей загинули на місці, кількадесят дістали травми, 14 потерпілих перебувають у тяжкому стані. Поранені перебувають у шести лікарнях Підкарпатського воєводства.

    Вночі 22 березня у Польщі, поблизу пункту обслуговування пасажирів Кашице, перекинувся мікроавтобус із десятьма українцями. В наслідок аварії одна людина загинула, а п'ятеро отримали травми й були госпіталізовані.

    Теги: ДТП Польща українці лікарня автомобіль
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