ДТП з українськими автобусами у Польщі: усіх постраждалих виписали з лікарні

6 та 22 березня на південному сході Польщі сталися дві ДТП з українцями

У місті Перемишль було виписано двох громадянок України, які у важкому стані після ДТП українських автобусів 6 та 22 березня на південному сході Польщі донедавна перебували у лікарні. Про це 15 квітня «Укрінформу» повідомив генконсул України в Любліні Василь Павлюк.

«Обидвох громадянок України вже виписали з лікарні», – повідомив Павлюк.

За його словами, 28-річна дівчина, яка постраждала в автопригоді 6 березня, зараз проходить реабілітацію в одному з центрів під Варшавою.

Водночас 74-річна жінка, яка постраждала у ДТП 22 березня, повернулася до своєї сім’ї у Вроцлаві.

Зазначимо, експертиза виключила можливість технічної несправності українського автобуса в момент ДТП, яка сталася в ніч з 5 на 6 березня в Польщі.

Як повідомлялося, український автобус потрапив в аварію 6 березня о 00:50 за київським часом поблизу міста Радимно Підкарпатського воєводства, за 30 км від кордону з Україною. Автобус сполученням Познань-Херсон, в якому перебували 57 осіб, зокрема двоє водіїв, перекинувся, з’їжджаючи з автомагістралі A4 до пункту обслуговування пасажирів Кашице.

За попередньою інформацією, автобус наїхав на огороджувальні стовпчики, у результаті чого впав у рів і перекинувся.

П’ятеро людей загинули на місці, кількадесят дістали травми, 14 потерпілих перебувають у тяжкому стані. Поранені перебувають у шести лікарнях Підкарпатського воєводства.

Вночі 22 березня у Польщі, поблизу пункту обслуговування пасажирів Кашице, перекинувся мікроавтобус із десятьма українцями. В наслідок аварії одна людина загинула, а п'ятеро отримали травми й були госпіталізовані.