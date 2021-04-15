  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    Бус із трунами померлих від Covid-19 потрапив у ДТП, водій загинув (фото, відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    ДТП сталася о&nbsp;шостій ранку на&nbsp;трасі Н-11 Миколаїв&nbsp;&mdash; Дніпро - Бус із трунами померлих від Covid-19 потрапив у ДТП, водій загинув (фото, відео)
    ДТП сталася о шостій ранку на трасі Н-11 Миколаїв — Дніпро
    Фото: mk.npu.gov.ua

    У мікроавтобусі перевозили шість трун з тілами померлих від коронавірусу

    На Миколаївщині 15 квітня сталася ДТП, повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.

    Мікроавтобус Fiat зіткнувся із поштовим фургоном вантажівки Foton Kobalt. У мікроавтобусі перевозили шість трун з тілами померлих від коронавірусу.

    ДТП сталася о шостій ранку на трасі Н-11 Миколаїв–Дніпро біля села Михайло-Ларине.

    Водій Fiat від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці, 46-річний керманич автомобіля Foton Kobalt зазнав травмувань та госпіталізований.

    Фото: mk.npu.gov.ua
    Фото: mk.npu.gov.ua

    Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини автопригоди.

    Нагадаємо, на Вінниччині поліція зʼясовує обставини та причини автопригоди, внаслідок якої загинув тракторист.

    Тим часом, одна людина загинула, ще четверо постраждали унаслідок ДТП в Одесі. Аварія сталася на Люстдорфській дорозі в ніч проти середи.

    Теги: ДТП Миколаївщина вантажівки водій
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies