Бус із трунами померлих від Covid-19 потрапив у ДТП, водій загинув (фото, відео)

У мікроавтобусі перевозили шість трун з тілами померлих від коронавірусу

На Миколаївщині 15 квітня сталася ДТП, повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.

Мікроавтобус Fiat зіткнувся із поштовим фургоном вантажівки Foton Kobalt. У мікроавтобусі перевозили шість трун з тілами померлих від коронавірусу.

ДТП сталася о шостій ранку на трасі Н-11 Миколаїв–Дніпро біля села Михайло-Ларине.

Водій Fiat від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці, 46-річний керманич автомобіля Foton Kobalt зазнав травмувань та госпіталізований.

Фото: mk.npu.gov.ua

Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини автопригоди.

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