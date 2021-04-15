Бус із трунами померлих від Covid-19 потрапив у ДТП, водій загинув (фото, відео)
У мікроавтобусі перевозили шість трун з тілами померлих від коронавірусу
На Миколаївщині 15 квітня сталася ДТП, повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.
Мікроавтобус Fiat зіткнувся із поштовим фургоном вантажівки Foton Kobalt. У мікроавтобусі перевозили шість трун з тілами померлих від коронавірусу.
ДТП сталася о шостій ранку на трасі Н-11 Миколаїв–Дніпро біля села Михайло-Ларине.
Водій Fiat від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці, 46-річний керманич автомобіля Foton Kobalt зазнав травмувань та госпіталізований.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини автопригоди.
Нагадаємо, на Вінниччині поліція зʼясовує обставини та причини автопригоди, внаслідок якої загинув тракторист.
Тим часом, одна людина загинула, ще четверо постраждали унаслідок ДТП в Одесі. Аварія сталася на Люстдорфській дорозі в ніч проти середи.