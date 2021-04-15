ДТП на Вінниччині: трактор впав у воду, водій загинув

Обставини аварії з'ясовуються в рамках кримінального провадження

На Вінниччині поліція зʼясовує обставини та причини автопригоди, внаслідок якої загинув тракторист. Подія сталася 15 квітня в селі Каленівка Оратівської територіальної громади. Про це повідомляє ГУ НП області.

За попередньою інформацією, 53-річний житель села Угарове о другій годині ночі не впорався з керуванням трактора «Білорус»: транспортний засіб перекинувся та впав у водойму. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.

Обставини аварії з'ясовуються в рамках кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого).

Тим часом, одна людина загинула, ще четверо постраждали унаслідок ДТП в Одесі. Аварія сталася на Люстдорфській дорозі в ніч проти середи. Про це повідомляє «Думська».

Наголошується, що всередині машини було п'ятеро людей. «Уламки легковика лежать колесами вгору. Одна людина загинула на місці, четверо інших госпіталізовані з травмами різної тяжкості», – йдеться в повідомленні.

За інформацією видання, автомобіль Ford Kuga на великій швидкості вилетів з проїжджої частини на Люстдорфській дорозі, кілька разів перевернувся та полетів всередину двору будинку №88б, де врізався в дерева. Наголошується, що від машини залишилася купа брухту.