Ексмер Куп'янська Мацегора живий? Розвідка повідомила про стан колаборанта

Раніше дружина Мацегори Людмила повідомила, що колишній міський голова Купʼянська Геннадій Мацегора, помер у лікарні після замаху

Мацегору введено у стан медикаментозної коми після замаху

Колишній мер-колаборант міста Куп'янськ Харківської області Геннадій Мацегора, про замах на якого і його смерть повідомлялося раніше, насправді живий, але у стані медикаментозної коми. Про це повідомило джерело в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони агенству Уніан.

За словами співрозмовника агентства, Мацегору введено у стан медикаментозної коми після замаху.

Нагадаємо, раніше дружина Мацегори Людмила повідомила, що колишній міський голова Купʼянська Геннадій Мацегора, який у перші дні широкомасштабного вторгнення РФ здав ворогу місто, помер у лікарні після замаху. За словами дружини, колаборант помер 10 червня. Раніше повідомлялося, що Мацегора перебуває у критичному стані після замаху на нього.

Також повідомлялося, що інформацію про смерть Мацегори потребує додаткової перевірки. Новину про його смерть оприлюднив фейковий акаунт, який видавав себе за його матір.

До відома, Мацегора добровільно пішов на повну співпрацю з російськими загарбниками. Зокрема, у червні 2022 року він підписав так званий протокол створення окупаційної Харківської адміністрації та публічно про це оголосив.

Після звільнення Куп'янська Мацегора втік із росіянами до Білгородської області. «Московські господарі» приставили до нього посилену охорону, однак, і вона не вберегла мера-колаборанта.