Куп'янський мер-колаборант Геннадій Мацегора помер у лікарні після замаху

Мацегора у перші дні повномасштабного вторгнення РФ став на сторону окупантів

Колишній міський голова Купʼянська Геннадій Мацегора, який у перші дні широкомасштабного вторгнення РФ здав ворогу місто, помер у лікарні після замаху. Про це стало відомо з допису дружини Мацегори Людмили.

За словами дружини, колаборант помер вчора, 10 червня. Раніше повідомлялося, що Мацегора перебуває у критичному стані після замаху на нього.

Дружина Мацегори повідомила про смерть свого чоловіка скріншот

Зазначимо, Мацегора добровільно пішов на повну співпрацю з російськими загарбниками. Зокрема, у червні 2022 року він підписав так званий протокол створення окупаційної Харківської адміністрації і публічно про це оголосив.

Після звільнення Купʼянська утік з росіянами до Білгородської області, де московські господарі приставили до Мацегори посилену охорону, яка, однак, не вберегла мера-колаборанта.

Нагадаємо, у російському місті Старий Оскол здійснено замах на зрадника України Геннадія Мацегору, який обіймав посаду міського голови Купʼянська Харківської області від партії ОПЗЖ.

Як повідомлялося, у Харкові пройде суд над ексмером Куп’янська Геннадієм Мацегорою, який у перші дні широкомасштабного вторгнення РФ здав ворогу місто та зрадив Україну. Суд відбуватиметься заочно, оскільки Мацегора перебуває в розшуку.