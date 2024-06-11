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Куп'янський мер-колаборант Геннадій Мацегора помер у лікарні після замаху

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Куп'янський мер-колаборант Геннадій Мацегора помер у лікарні після замаху
Мацегора обіймав посаду мера Куп'янська від забороненої партії ОПЗЖ
фото з відкритих джерел

Мацегора у перші дні повномасштабного вторгнення РФ став на сторону окупантів

Колишній міський голова Купʼянська Геннадій Мацегора, який у перші дні широкомасштабного вторгнення РФ здав ворогу місто, помер у лікарні після замаху. Про це стало відомо з допису дружини Мацегори Людмили.

За словами дружини, колаборант помер вчора, 10 червня. Раніше повідомлялося, що Мацегора перебуває у критичному стані після замаху на нього.

Дружина Мацегори повідомила про смерть свого чоловіка
Дружина Мацегори повідомила про смерть свого чоловіка
скріншот

Зазначимо, Мацегора добровільно пішов на повну співпрацю з російськими загарбниками. Зокрема, у червні 2022 року він підписав так званий протокол створення окупаційної Харківської адміністрації і публічно про це оголосив.

Після звільнення Купʼянська утік з росіянами до Білгородської області, де московські господарі приставили до Мацегори посилену охорону, яка, однак, не вберегла мера-колаборанта.

Нагадаємо, у російському місті Старий Оскол здійснено замах на зрадника України Геннадія Мацегору, який обіймав посаду міського голови Купʼянська Харківської області від партії ОПЗЖ.

Як повідомлялося,  у Харкові пройде суд над ексмером Куп’янська Геннадієм Мацегорою, який у перші дні широкомасштабного вторгнення РФ здав ворогу місто та зрадив Україну. Суд відбуватиметься заочно, оскільки Мацегора перебуває в розшуку.

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Теги: Куп'янськ колабораціонізм війна смерть мер

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