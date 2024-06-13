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Вступив до ЗСУ, щоб шпигувати на передовій. Російський агент отримав 15 років тюрми

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Вступив до ЗСУ, щоб шпигувати на передовій. Російський агент отримав 15 років тюрми
Агентом РФ є мешканець Дніпропетровської області, який у 2000-х роках закінчив Московський державний університет
фото: ssu.gov.ua/СБУ

«Кріт» російської розвідки збирав розвіддані про місця базування та переміщення українських військ

Російський агент мобілізувався до ЗСУ, щоб шпигувати за українськими військовими на східному фронті. Поплічника окупантів засуджено до 15 років тюрми, повідомляє пресслужба Служби безпеки.

За даними слідства, агентом РФ є мешканець Дніпропетровської області, який у 2000-х роках закінчив Московський державний університет, де здобув диплом юриста.

Під час навчання в Росії колаборант потрапив у поле зору воєнної розвідки країни-агресора. Після закінчення московського вишу він повернувся в Україну, де тривалий час перебував в «режимі очікування» ворожих завдань. У 2023 році на фігуранта вийшов його російський куратор, який «активував» його для проведення розвідувально-підривної діяльності. Після цього агент мобілізувався до однієї з бригад ЗСУ, у складі якої його направили в район Бахмута.

Перебуваючи на прифронтовій території, «кріт» російської розвідки збирав розвіддані про місця базування та переміщення українських військ. Він підтримував комунікацію з окупантами через спеціально створений чат-бот, який адміністрували представники ГРУ.

Розуміючи невідворотність покарання за вчинений злочин, зрадник приховано покинув свій підрозділ та намагався втекти за кордон. Однак, співробітники СБУ поетапно задокументували його злочини та затримали фігуранта на прикордонні Вінницької області.

Нагадаємо, СБУ затримала 19-річного жителя Одеси, який шукав швидкого заробітку в інтернеті і потрапив у поле зору ФСБ. Задля матеріальної вигоди молодик повинен був збирати актуальні дані про розміщення українських військ в Одеській та Житомирській областях.

Як повідомлялося, Росія планує створити новий федеральний округ, куди мають увійти тимчасово окупований Крим, а також території України, захоплені під час повномасштабного вторгнення.

До слова, у Москві знайдено мертвим колишнього «начальник міліції» Краматорська Денис Безпроскурний. Його ще навесні 2014 року на «посаду» призначив російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков).

 

Теги: СБУ колабораціонізм війна ЗСУ ГРУ

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