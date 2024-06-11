У Москві був убитий колишній «начальник міліції» Краматорська

Безпроскорний помер унаслідок ножового поранення

У Москві знайдено мертвим колишнього «начальник міліції» Краматорська Денис Безпроскурний. Його ще навесні 2014 року на «посаду» призначив російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков). Про це повідомили росЗМІ.

Безпроскорний помер унаслідок ножового поранення. Його зарізав катаною колишній чоловік співмешканки Наталії. Це сталося, коли колаборант разом із жінкою приїхали до її ексчоловіка «про щось порозмовляти».

«Поблизу одного з житлових будинків завдав не менше одного удару ножем катана в область грудної клітини чоловіка. Потерпілий був доправлений до однієї зі столичних лікарень, але не дивлячись на зусилля лікарів, помер від отриманих ушкоджень», – повідомили в московській поліції.

Підозрюваного у нападі затримали. Він зізнався, що вбив Беспроскурного на ґрунті ревнощів. Справою займається слідчий комітет. Прокуратура Москви показала знаряддя вбивства.

«Чудовий фінал кар’єри, я вважаю», – прокоментував інцидент український журналіст Денис Казанський.

Беспроскурного внесено до бази даних сайту «Миротворець». З вересня 2014 року він перебував у розшуку за ст. 206 – створення не передбачених законом воєнізованих чи збройних формувань. До нападу РФ на Україну у 2014 році він був оперуповноваженим Краматорського міськвідділу міліції. У присутності особового складу міськвідділу він склав присягу на вірність терористичній організації «ДНР» та пропозицію стати «начальником поліції Краматорська»,.

Зрадник сам зачитав наказ про своє призначення на посаду начальника міліції, підписаний Стрєлковим-Гіркіним. У новій «посаді» він підозрювався у розбійному нападі на приватну фірму та в розкраданні майна на суму майже 6 млн гривень.

Раніше повідомлялося, що у Москві 12 квітня вибухнув автомобіль Toyota Land Cruiser Prado. Власником підірваної машини виявився 48-річний колаборант, ексспівробітник СБУ Василь Прозоров.

Машина вибухнула, коли Прозоров повернув ключ у замку запалювання. Як повідомляли видання, зрадника було госпіталізовано до лікарні з травмами ніг. Також слідчий комітет Москви порушив кримінальну справу за статтею «Замах на вбивство».Зокрема, з 2014 року Прозоров сприяв силам РФ в отриманні інформації про перебіг АТО на сході України. Як сам неодноразово заявляв Василь в інтерв'ю, «рішення про співпрацю з російськими спецслужбами він ухвалив добровільно з ідеологічних мотивів».