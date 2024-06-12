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Дмитро Снєгирьов Політолог, військовий експерт

Інформація про смерть мера-колаборанта Мацегори потребує уточнення

glavcom.ua
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Мацегора обіймав посаду мера Куп'янська від забороненої партії ОПЗЖ
фото з відкритих джерел

Інформацію про його смерть оприлюднив фейковий акаунт, який видавав себе за його матір

Російські ЗМІ повідомили про смерть мера-колаборанта міста Куп'янськ на Харківщині Геннадія Мацегори після замаху.

Зокрема , його мати повідомила, що він помер 10 червня. Крім того, про смерть Мацегори повідомляло і російське видання Mash, не вказуючи при цьому джерела власної інформації. «Геннадій Мацегора помер, не приходячи у свідомість, у московській лікарні», – йдеться у повідомленні видання.

Російський ресурс Astra написав, що колишній мер Куп’янська помер, навіть не приходячи до тями після замаху на його життя.

Про смерть зрадника в Телеграмі повідомив і волонтер Сергій Стерненко.

«Подох колаборант Мацегора, який обіймав посаду міського голови Купʼянська під час окупації. Після звільнення Куп'янська втік з росіянами, але куля наздогнала його у місті Старий Оскол», – наголосив Стерненко.

Пізніше виявилось, що інформацію про смерть Мацегори потребує додаткової перевірки.

Інформацію про його смерть оприлюднив фейковий акаунт, який видавав себе за його матір.

Російське видання «Медіазона» повідомило, що це фальшива сторінка, яку нещодавно перейменували. «Відповідно до історії акаунту, як мінімум наприкінці квітня він мав ім'я Nik Bondar. Зараз там лише одна фотографія жінки та один пост – про смерть Мацегори», – йдеться у публікації.

Зазначається, що пост «матері» Мацегори було викладено лише кілька годин тому. Після цього про смерть Мацегори написали російські телеграм-канали Mash, Baza, Shot та інші.

На жаль, інформацію про смерть зрадника підхопили і українські ЗМІ.

Своє чергою представник Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсов повідомив «Суспільному Харків», що інформація про смерть Мацегори потребує уточнення.

В українських спецслужбах припускають, що поява такої публікації може бути частиною інформаційної операції російських спецслужб.

Утім судовий процес щодо держзради Мацегори буде триватиме, допоки офіційно не встановлять його смерть, повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

«Повинно бути українське свідоцтво про смерть оформлено відповідним чином його родичами або вповноваженими особами. Факт того, що десь будуть класти труну у землю, не свідчить жодним чином про смерть особи», – сказав Чубенко.

Нагадаю, 8 червня ГУР повідомило про замах на Геннадія Мацегору у російському місті Старий Оскол в Бєлгородській області. У ГУР розповіли, що колаборанта посилено охороняли. Нині він перебуває у Москві в лікарні. Його стан оцінюють як критичний.

За даними Офісу генпрокурора України, наприкінці лютого 2022 року мер Куп'янська Геннадій Мацегора не лише перейшов на бік окупантів, але й забезпечував їх транспортом, житлом, пальним та їжею.

Після звільнення Купʼянська утік з окупантами до Бєлгородської області та жив у місті Старий Оскіл, де керував з 2023 року спорткомплексом.

Мацегорі повідомили про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України представником влади та в державній зраді. За це йому загрожує 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте також: Куп'янський мер-колаборант Геннадій Мацегора помер у лікарні після замаху
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Теги: смерть колабораціонізм Куп'янськ

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