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Удар по Яворівському полігону. Корегувальник сів до в’язниці на 15 років

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Удар по Яворівському полігону. Корегувальник сів до в’язниці на 15 років
У суді Олександр Косторний повністю заперечував свою провину
фото: Zaxid.net

Майор роками спілкувався з представниками російських спецслужб та за їх вказівками організовував у Львові проросійські провокативні заходи

Галицький районний суд Львова виніс вирок колишньому майору Комітету державної безпеки СРСР, 73-річному Олександру Косторному, який передавав росіянам карти Яворівського полігону з позначками об’єктів, за якими вони в березні 2022 року завдали ракетний удар по полігону. Про це повідомляє Zaxid.net.

Майор роками спілкувався з представниками російських спецслужб та за їх вказівками організовував у Львові проросійські провокативні заходи. За державну зраду Олександр Косторний отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Cуд Львова виніс вирок колишньому майору Комітету державної безпеки СРСР
Cуд Львова виніс вирок колишньому майору Комітету державної безпеки СРСР
фото: Zaxid.net

Під час судового розгляду слідчі виявили в Олександра Косторного листування з представниками російських спецслужб. Зокрема 4 березня 2022 року він надіслав у Telegram представникам РФ карту Яворівського полігону, де позначив координати військовослужбовців і техніки ЗСУ. Крім цього, засуджений листувався з російськими пропагандистами.

У суді Олександр Косторний повністю заперечував свою провину. Він вважає, що слідство не має доказів його держзради. За словами засудженого, всі карти, які є в його листуваннях, можна знайти у вільному доступі. Косторний запевняє, що надавав карти мисливцям і грибникам. Крім цього, він вважає, що ракети скорегували за допомогою американських супутників, а листування підробив прокурор. Останню промову у суді Олександр Косторний виголошував російською мовою.

Під час судового розгляду слідчі виявили в Олександра Косторного листування з представниками російських спецслужб
Під час судового розгляду слідчі виявили в Олександра Косторного листування з представниками російських спецслужб
фото: Zaxid.net

Наразі вирок можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, 13 березня 2023 року російські війська завдали ракетного удару по Яворівщині Львівської області. Внаслідок обстрілу тоді загинули понад 50 військовослужбовців та ще 150 військових отримали поранення. У коригуванні удару звинувачують колишнього КДБіста Олександра Косторного. Як засвідчує обвинувачення, ще на початку березня 2022 року в месенджері Telegram 72-річний колишній агент КДБ Косторний надіслав двом представникам РФ карту Яворівський полігону, розкривши таким чином, де саме розташовані військовослужбовці і техніка ЗСУ. Вчинок обвинуваченого розцінюють як державну зраду, але не в умовах воєнного стану (ч. 1 ст. 111 ККУ), оскільки події сталися на початку березня, до внесення змін до статті 111 Кримінального кодексу.

До слова, СБУ та поліція затримали на хабарі львівського адвоката Ярослава Гандзюлевича, який захищає у судах поплічницю Медведчука Інну Іваночко та колишнього КГБіста Олександра Косторного.

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Теги: Львівщина війна колабораціонізм росія обстріл суд

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