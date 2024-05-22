Як позбавити державних нагород колаборантів? Мінкульт пояснив, хто гальмує процес

Зміни до закону щодо позбавлення колаборантів держнагород були розроблені ще на початку війни

Карандєєв: «Зміни передані у Верховну Раду, опрацьовані профільним комітетом і, теоретично, мають бути вже винесені на голосування»

На початку війни до закону про державні нагороди були розроблені зміни, які передбачають позбавлення нагороди після вчинення тяжкого злочину, в тому числі через колаборацію чи антиукраїнську діяльність. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив виконувач обов’язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

«Ще на початку повномасштабної війни були розроблені зміни до нинішнього закону про державні нагороди, який передбачає тільки один спосіб позбавлення нагороди – вчинення самим носієм цього звання тяжкого кримінального злочину. Ми підготували зміни і розширили цей перелік, передбачили у змінах колаборацію, антиукраїнську діяльність тощо. Ці зміни передані у Верховну Раду, опрацьовані профільним комітетом і, теоретично, мають бути винесені на голосування вже», – повідомив в.о. міністра.

Карандєєв додав, що Мінкульт не має даних щодо громадян України, які відзначені російськими нагородами. Він додав, що саме з цієї причини їх поки що не можуть звільнити.

Нагадаємо, Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки відмовляється від усіх вистав ексгенерального директора-художнього керівника театру Михайла Резніковича, який два роки тому втік з країни. Про це «Главкому» повідомив в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Як повідомлялося, після прийняття за основу законопроєкта щодо позбавлення колаборантів державних нагород (№6163) у квітні 2022 року, депутати провладної партії зареєстрували кілька подібних документів. На думку автора законопроєкту Романа Лозинського (фракція «Голос»), це схоже на «бажання заробити політичні бали», а затягування голосування щодо документу нардеп назвав «абсурдом».