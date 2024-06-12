Навіть не напружилася тікати з Києва. Історія однієї колаборантки

Тільки з початку цього року СБУ відкрила 1094 кримінальні провадження за фактами колабораційної діяльності

Звернув увагу, що останнім часом СБУ збільшила кількість повідомлень про затримання колаборантів. Чому? На мою думку, це свідчить не стільки про збільшення їх чисельності, скільки про покращення роботи по їх виявленню. Адже «любітєлєй русского міра» хоч і поменшало в нашій державі після лютого 22-го року, але зовсім вони не зникли. Нажаль.

Тільки з початку цього року СБУ відкрила 1094 кримінальні провадження за фактами колабораційної діяльності (підозри оголошено 1203 особам, засуджено 311). Проглядаючи інформацію про колаборантів, яких затримала СБУ, часто думаю, що має бути конкурс на найтупішого і найнахабнішого прихильника РФ.

І фігурантка нашої наступної історії могла б претендувати на перемогу в обох номінаціях.

Донька ексмера Полтави Мамая (засудженого за масштабну корупцію), 36 років, просто і геніально через своє рекламне агентство в Пєтєрбурґє(!) брала участь в PR-кампанії партії Путіна «Единая Россия». Вона навіть не напружилась тікати з Києва. Так і сиділа тут під обстрілами, дистанційно управляла рекламним бізнесом в Росії й отримувала криваві мільйонні дивіденди. За це вона отримала прибуток у понад 35 млн рублєй (десь $400 000).

Наталія Веретеннікова (Мамай) абсолютно не вважала проблемою працювати на Путіна під час Великої війни. Батечко там теж той ще тип. Він також потрапляв у поле зору СБУ. Мамай отримав підозру після того, як розказав журналістам, що в місті формується нова військова частина і публічно назвав адресу її штабу. Тоді прихильники мера пояснювали такі дії природньою тупістю чиновника – мовляв, це ненавмисно і СБУ не має причин копати глибше. Однак, як виявилось, коли він робив подібні заяви, його донька працювала на Путіна. Співпадіння? Навряд.

Конкретно цій особі СБУ вже оголосила підозру і взяла під варту. Майно на суму понад 270 млн грн ($6,6 млн) заарештовано. Серед заблокованих активів – 3 квартири в Києві, мінівен та частки в статутних капіталах двох українських компаній. Неперебірливій колаборантці загрожує до 12-х років в'язниці. І тут важливо, що СБУ демонструє всім колаборантам неминучість покарання. Можна сподіватись, що твоя співпраця з ворогом залишиться непоміченою, але рано чи пізно тебе виявлять і заарештують. Хто б ти не був – нардеп, митрополит УПЦ МП чи донька впливового чиновника.