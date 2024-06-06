СБУ затримала російського агента, який готував захоплення Вовчанська

Колаборант долучився до активної розвідувально-підривної діяльності під час повторного ворожого наступу на Харківщину

Колаборант приховано випитував потрібну йому інформацію у місцевих жителів під час розмов на побутові теми

Служба безпеки затримала російського інформатора, який готував захоплення Вовчанська Харківської області. Зокрема, колаборант відстежував напрямки польотів ударних гелікоптерів ЗСУ. Про це повідомляє СБУ.

«Служба безпеки затримала інформатора РФ, який шпигував за локаціями українських військ, що обороняють Вовчанськ. Поплічник агресора відслідковував точний час та напрямки польотів ударних гелікоптерів ЗСУ, які з повітря прикривають сухопутні підрозділи Сил оборони», – йдеться у повідомленні.

Також ворога цікавили бойові позиції української аеророзвідки та важкої артилерії, які тримають під вогневим контролем штурмові групи окупантів.

«Розвіддані потрібні були рашистам для нових спроб захоплення міста та подальшого просування на Харківському напрямку. Для виконання ворожого завдання інформатор обходив територію Вовчанська та прилеглих селищ, де фіксував геолокації українських оборонців», – додали в СБУ.

Водночас колаборант приховано випитував потрібну йому інформацію у місцевих жителів під час розмов на побутові теми. Потім він телефоном доповідав отримані відомості російській спецслужбі. За даними контррозвідки Служби безпеки, затриманим є ідейний прихильник рашизму, якого у 2023 році дистанційно завербувала воєнна розвідка РФ.

«До активної розвідувально-підривної діяльності він долучився під час повторного ворожого наступу на Харківщину», – додає пресслужба СБУ.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до восьми років тюрми.

Нагадаємо, українські сили на Вовчанському напрямку намагаються завдати максимальних втрат російським військам та нещодавно відбили невизначені позиції в місті. 5 червня російські війська продовжили наступ поблизу Липців, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що російські війська зосереджують основні зусилля на північ від Харкова: на Липцях і Глибокому.

Як повідомлялося, Україна за останні дні вже використала американську зброю для ударів по території Росії після того, як Сполучені Штати оголосили про дозвіл це робити.

До слова, російські війська продовжують посилювати угруповання на напрямках населених пунктів Липці і Вовчанськ Харківської області