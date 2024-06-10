СБУ затримала агента ФСБ: збирав дані про військові виші Одеси та Житомира

У разі підтвердження координат потенційних цілей, окупанти планували здійснити по них ракетно-дронові удари.

СБУ затримала 19-річного жителя Одеси, який шукав швидкого заробітку в інтернеті і потрапив у поле зору ФСБ. Задля матеріальної вигоди, молодик повинен був збирати актуальні дані про розміщення українських військ в Одеській та Житомирській областях. Як інформує пресцентр СБУ, найбільше ворога цікавила інформація про вищі військові навчальні заклади на території обох регіонів: в якому режимі вони працюють, чи було передислоковано особовий склад тощо.

Окрім того, ворог намагався розвідати місця базування шпиталів та інших медустанов, де проходять лікування воїни Сил оборони. В рамках співпраці, колаборант щодня обходив декілька локацій в обласному центрі, щоб з’ясувати, чи є там військові ЗСУ. Знаходячись поблизу «потрібного» об’єкту, він спостерігав за його периметром та контрольно-пропускними пунктами, а також робив відповідні фотознімки. Отримавши потрібні дані, агент месенджером звітував куратору із Росії.

Згодом ФСБ «відрядила» свого агента до Житомирщини, де він продовжив шпигувати за відпрацьованим алгоритмом. У разі підтвердження координат потенційних цілей, окупанти планували здійснити по них ракетно-дронові удари.

Згідно з даними українських слідчих, що вели цю справу, фігурант перебував на дистанційному зв’язку з кадровим співробітником управління ФСБ по Москві та Московській області. Його особу вже встановлили. За кожне виконане завдання він обіцяв своєму агенту грошову винагороду. Кошти мали надходити на банківську картку інформатора.

Чоловіку, який пішов на співпрацю з ворогом, інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, йому загрожує довічне.

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