Ексміністр оборони збурив мережі постом про зіпсовані пельмені 

Поки окупанти били по енергомережі, експосадовець потурбувався про харчову культуру українців

Сьогодні, у понеділок, 31 жовтня, ексміністр оборони Анатолій Гриценко на своїй сторінці в Facebook дав поради українцям, як не отруїтися зіпсованими пельменями після перепадів з електропостачанням. Зауважимо, відбувалося це в день, коли окупанти завдали чергового масованого ракетного удару по енергомережі України.

«Порада: слідкуйте за холодильниками/морозилками, особливо хто не знає, як надовго виключається електрика вдома. Якщо м’ясні чи рибні продукти розморозилися, потім знову заморозилися, а ви про це не знали, то може бути лихо. Знаю випадок, коли люди повернулися додому після тривалого виїзду і сильно отруїлися пельменями, що були в морозилці, молоду жінку лікарі врятувати не змогли. Якщо маєте сумніви, краще ті продукти викинути. В магазинах ще є, краще купити тушонку. Ми все це здолаємо, ворог нас не зламає, бережіть себе!», – написав Гриценко.

Українці бурхливо відреагували на поради Гриценка, наприклад, обурюючись, що вони не зовсім доречні в складній ситуації в енергетиці, та й з практичної точки зору теж не надто влучні. Наприклад, один із користувачів зауважив, що пельмені, які розморозилися і замерзли знову, навряд чи будуть схожі на їстівні в силу того, що перетворяться на «кашу».

Українці чекають від колишнього міністра оборони фахових коментарів про ситуацію на фронті та оборону. Натомість він пише про харчові отруєння та тушонку.

Крім того, коментатори писали, що в кулінарній справі мастаки не всі, тож не варто дивуватися необізнаності.

Ексміністр закрив коментарі до свого допису.

Як відомо, Анатолій Гриценко у 2005-2007 роках був міністром оборони України. Він полковник запасу та кандидат технічних наук, автор понад 100 наукових робіт.