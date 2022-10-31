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Ексміністр оборони збурив мережі постом про зіпсовані пельмені 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Ексміністр оборони збурив мережі постом про зіпсовані пельмені 
Профі військової сфери Гриценко радить, як не отруїтися харчами  
фото з відкритих джерел

Поки окупанти били по енергомережі, експосадовець потурбувався про харчову культуру українців 

Сьогодні, у понеділок, 31 жовтня, ексміністр оборони Анатолій Гриценко на своїй сторінці в Facebook дав поради українцям, як не отруїтися зіпсованими пельменями після перепадів з електропостачанням. Зауважимо, відбувалося це в день, коли окупанти завдали чергового масованого ракетного удару по енергомережі України.

«Порада: слідкуйте за холодильниками/морозилками, особливо хто не знає, як надовго виключається електрика вдома. Якщо м’ясні чи рибні продукти розморозилися, потім знову заморозилися, а ви про це не знали, то може бути лихо. Знаю випадок, коли люди повернулися додому після тривалого виїзду і сильно отруїлися пельменями, що були в морозилці, молоду жінку лікарі врятувати не змогли. Якщо маєте сумніви, краще ті продукти викинути. В магазинах ще є, краще купити тушонку. Ми все це здолаємо, ворог нас не зламає, бережіть себе!», – написав Гриценко.

Ексміністр оборони збурив мережі постом про зіпсовані пельмені  фото 1

Українці бурхливо відреагували на поради Гриценка, наприклад, обурюючись, що вони не зовсім доречні в складній ситуації в енергетиці, та й з практичної точки зору теж не надто влучні. Наприклад, один із користувачів зауважив, що пельмені, які розморозилися і замерзли знову, навряд чи будуть схожі на їстівні в силу того, що перетворяться на «кашу».

Українці чекають від колишнього міністра оборони фахових коментарів про ситуацію на фронті та оборону. Натомість він пише про харчові отруєння та тушонку.

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Ексміністр оборони збурив мережі постом про зіпсовані пельмені  фото 3
Ексміністр оборони збурив мережі постом про зіпсовані пельмені  фото 4

Крім того, коментатори писали, що в кулінарній справі мастаки не всі, тож не варто дивуватися необізнаності. 

Ексміністр закрив коментарі до свого допису. 

Як відомо, Анатолій Гриценко у 2005-2007 роках був міністром оборони України. Він полковник запасу та кандидат технічних наук, автор понад 100 наукових робіт. 

Теги: ворог Facebook продукти Анатолій Гриценко окупанти

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