Масований обстріл: «Укренерго» зробив заяву щодо відключення світла

Обмеження застосують для того, щоб зменшити навантаження на мережі

Після ракетного обстрілу росіян 31 жовтня, в Україні діятимуть графіки аварійного відключення світла по всіх регіонах країни. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

За даними компанії, внаслідок обстрілу окупантів було пошкоджено обладнання магістральної мережі енергосистеми України у кількох регіонах.

«Для усунення наслідків о 17:00 Диспетчерський центр НЕК «Укренерго» надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги застосування графіків аварійного відключення електропостачання для промислових та побутових споживачів у всіх регіонах України», – йдеться у повідомленні.

Обмеження застосовують для того, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як росіяни пошкодили інфраструктуру. «Такі заходи дозволяють енергетикам швидше відновити пошкоджені об'єкти та тримати систему збалансованою», – пояснюють у компанії.

Як повідомлялося, внаслідок ракетної атаки ворога у Києві пошкоджено енергетичний об’єкт, який живить близько 350 тис. квартир у місті.