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Кличко відзвітував про ситуацію на енергооб‘єктах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кличко відзвітував про ситуацію на енергооб‘єктах
Світло повернули мешканцям Троєщини та частково Подолу
фото ілюстративне

Наразі відновлено водопостачання лівого берега міста

Фахівці «Київводоканалу» працюють, щоб якнайшвидше стабілізувати роботу водопровідних станцій у столиці. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Зранку, через пошкодження енергооб‘єкту біля Києва, 80% споживачів столиці були без водопостачання. 350 тис. помешкань Києва – без електрики. Станом на цю годину без світла в столиці 270 тис. квартир. І 40% споживачів столиці – без води», – зазначив мер.

Кличко повідомив, що наразі відновлено водопостачання лівого берега міста. Тривають роботи з відновлення водопостачання правобережної частини столиці.

«Світло повернули мешканцям Троєщини та частково – Подолу. Завершується підключення об’єктів Київводоканалу до електроенергії, що дозволить відновлювати водопостачання.  Енергетики планують стабілізувати ситуацію зі світлом приблизно о 9-10 вечора. Але, навіть повернувши постачання електроенергії, вимкнення будуть застосовувати. Бо ситуація складна», – наголосив очільник столиці.

Також, за словами Кличка, у столиці, в тому числі за допомогою генераторів, відновили електропостачання 27 бюветних комплексів і вони доступні для киян. «Деякі бювети ще на стадії підключення. З переліком і адресами бюветів можна ознайомитися на офіційному порталі міста чи сайті «Київводфонду», – зазначив він.

Як повідомлялося, внаслідок ракетної атаки ворога у Києві пошкоджено енергетичний об’єкт, який живить близько 350 тис. квартир у місті. 

Після ранкового ракетного удару Росії по енергооб’єкту біля Києва 80% жителів міста залишаються без водопостачання. Мер столиці закликав жителів міста запастися водою.

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Теги: водопостачання Київ обстріл енергетика вода Київводоканал

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