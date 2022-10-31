Кличко відзвітував про ситуацію на енергооб‘єктах

Наразі відновлено водопостачання лівого берега міста

Фахівці «Київводоканалу» працюють, щоб якнайшвидше стабілізувати роботу водопровідних станцій у столиці. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Зранку, через пошкодження енергооб‘єкту біля Києва, 80% споживачів столиці були без водопостачання. 350 тис. помешкань Києва – без електрики. Станом на цю годину без світла в столиці 270 тис. квартир. І 40% споживачів столиці – без води», – зазначив мер.

Кличко повідомив, що наразі відновлено водопостачання лівого берега міста. Тривають роботи з відновлення водопостачання правобережної частини столиці.

«Світло повернули мешканцям Троєщини та частково – Подолу. Завершується підключення об’єктів Київводоканалу до електроенергії, що дозволить відновлювати водопостачання. Енергетики планують стабілізувати ситуацію зі світлом приблизно о 9-10 вечора. Але, навіть повернувши постачання електроенергії, вимкнення будуть застосовувати. Бо ситуація складна», – наголосив очільник столиці.

Також, за словами Кличка, у столиці, в тому числі за допомогою генераторів, відновили електропостачання 27 бюветних комплексів і вони доступні для киян. «Деякі бювети ще на стадії підключення. З переліком і адресами бюветів можна ознайомитися на офіційному порталі міста чи сайті «Київводфонду», – зазначив він.

Як повідомлялося, внаслідок ракетної атаки ворога у Києві пошкоджено енергетичний об’єкт, який живить близько 350 тис. квартир у місті.

Після ранкового ракетного удару Росії по енергооб’єкту біля Києва 80% жителів міста залишаються без водопостачання. Мер столиці закликав жителів міста запастися водою.