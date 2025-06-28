Екснардеп нагадав, як Кучма обернув ухвалення Конституції на власну перемогу

Президент України встиг вранці прибути голосування Ради за Основний закон

Ексдепутат Тарас Стецьків був безпосереднім учасником драматичних подій тієї ночі, що передувала ухваленню Конституції України 28 червня 1996 року. Про це він розповів у інтерв’ю «Главкому».

«Леонід Кучма з’явився у парламенті вже 28 червня, біля восьмої ранку. Зустріли його нерадо, бо депутати з трибуни – окрім обговорювання тієї чи іншої статті Конституції – озвучували ще й факти тиску на них. Ми чудово знали, що Кучма не хоче ухвалення такої версії Конституції. Але на той момент він вже зрозумів, що треба приєднатися до переможців – до тих, хто зірвав його ідею референдуму», – розповідає Тарас Стецьків.

Стецьків розповів, що Кучма і Мороз посміхалися один одному, але тим, хто стояв ближче до них, «було зрозуміло, що ці двоє – непримиренні опоненти і що жоден компроміс їх не зблизить»

Та додав, що під уважним наглядом Кучми Олександр Мороз поставив Конституцію на остаточне голосування, яке завершилося 315 голосами «за».

Після ухвалення Конституції Леонід Кучма вибачився перед депутатами за «не зовсім коректне стимулювання процесу», натякнувши, що саме його опір сприяв мобілізації парламенту. Президент також пообіцяв влаштувати урочистий прийом за кошти, зекономлені внаслідок скасування референдуму.

Так, розповідає Стецьків, завершилася одна з найдраматичніших і найдовших ночей в історії українського парламентаризму. Впродовж неї народні депутати працювали під постійним психологічним тиском, зокрема, отримували погрози про можливе знеструмлення парламенту та ймовірні замінування будівлі, що могло змусити їх перервати роботу.

Нагадаємо, у День Конституції України, 28 червня 2025 року, колишній народний депутат Тарас Стецьків поділився маловідомими деталями процесу ухвалення Основного Закону 1996 року. За його словами, для досягнення компромісу з комуністами націонал-демократам довелося піти на поступки, зокрема, щодо статусу Криму та економічних гарантій.