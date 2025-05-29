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Свято у день жалоби. Кличко погодився звільнити замів, які брали участь у заході

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Свято у день жалоби. Кличко погодився звільнити замів, які брали участь у заході
25 квітня низка високопосадовців КМДА зібралися на території, що належить громаді Києва, нібито щоб відсвяткувати день народження Миколи Поворозника
фото з відкритих джерел

У КМДА пояснили, що у «Київводоканалі» була «ділова вечеря» за місцем наради після завершення робочого дня 

Сьогодні на погоджувальній раді  мер Києва Віталій Кличко дав доручення винести на розгляд наступного пленарного засідання Київради проєкт рішення «Про висловлення недовіри та звільнення заступників голови Київської міської державної адміністрації та інших посадових осіб Київської міської державної адміністрації». Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова фракції «Слуга народу» Андрій Вітренко, інформує «Главком». 

«Нагадую що, згідно з журналістським розслідуванням, о 15:00 у робочий час, у п’ятницю, 25 квітня, низка високопосадовців КМДА зібралися на території, що належить громаді Києва, нібито щоб відсвяткувати день народження Миколи Поворозника», – вказав Вітренко.

Вечірка чиновників відбулася у день жалоби за загиблими внаслідок масованої повітряної атаки на Київ 24 квітня.

Як зазначив Вітренко, цей вчинок посадовців КМДА є не просто аморальним. Він порушує правила внутрішнього службового розпорядку КМДА, Закон України «Про державну службу» та розпорядження мера про день жалоби.

Однак сьогодні, 29 травня, пленарне засідання V сесії Київської міської ради ІХ скликання не відбулося через відсутність кворуму, тож розгляд питання про звільнення учасників скандалу попередньо може відбутися не раніше 10 червня. Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що це є черговим свідченням посилення тиску та спроб заблокувати роботу столичного самоврядування, особливо під час війни.  Мер Києва наголосив, що через зрив засідання, Київрада не змогла ухвалити низку важливих рішень, які стосуються життєзабезпечення міста. 

Нагадаємо, 26 квітня в соцмережах поширилося відео, на якому топчиновники КМДА сидять на березі Дніпра під шатром, з алкоголем і наїдками. Застілля відбувалося в денний час 25 квітня, в день, коли в столиці було оголошено жалобу за загиблими в результаті російсько удару 24 квітня. 

На заході, який зафільмували журналісти, видно, що участь в застіллі беруть: заступники Кличка Микола Поворозник, В’ячеслав Непоп, Валентин Мондріївський, Петр Пантелеєв, керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний, директор Департаменту ЖКГ КМДА Дмитро Науменко, директор Департаменту фінансів КМДА Володимир Репік та радники Кличка – Оксана Зінов’єва та Олексій Комаров. Журналісти також вказують на присутність заступниць мера Ганни Старостенко і Марини Хонди та заступника Владислава Андронова.

Застілля відбувалося на території режимного об'єкту – дамбі Дніпровської станції водозабору «Київводоканалу», доступ на територію якого можливий лише за спеціальними перепустками.

Раніше Микола Поворозник відреагував на розслідування журналістів, заявивши, що святкування не було, а поширена інформація має на меті «знищення репутації  міської влади». За словами чиновника ніякого святкування не було, «сиділи колеги, вечеряли і спілкувалися». Також Поворозник зазначив, що у відео оприлюднили номери машин представників міської влади, «що є незаконним». 

Заступники голови КМДА та інші чиновники, яких журналісти застали під час застілля в День жалоби в Києві 25 квітня, перебували на території Дніпровської станції водозабору з робочою метою. Як інформує «Главком», таку відповідь надали в управлінні по роботі з персоналом апарату КМДА та ПрАТ АК «Київводоканал». 

Теги: Віталій Кличко день народження правила звільнення столиця Олександр Поворознюк самоврядування закон місцева влада Андрій Вітренко

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