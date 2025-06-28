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Доливали в каву коньяк і травили анекдоти. Екснардеп розказав, як ухвалювали Конституцію у 1996-му

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Доливали в каву коньяк і травили анекдоти. Екснардеп розказав, як ухвалювали Конституцію у 1996-му
фото: Єфрем Лукацький
На трибуні – Михайло Сирота, за його спиною – віцеспікер, майбутній спікер Олександр Ткаченко та чинний голова парламенту Олександр Мороз. Сирота провів за трибуною майже 24 години

Свідок подій поділився подробицями того, що лишилось за лаштунками

У День Конституції України, 28 червня 2025 року, колишній народний депутат Тарас Стецьків поділився маловідомими деталями процесу ухвалення Основного Закону 1996 року. «Главком» запитав у Тараса Стецьківа, чи дійсно – за споминами Віктора Мусіяки – депутати доливали собі до кави коньяк. «Між нами кажучи, – відповів він – так, доливали». «Бо можна з розуму зійти, якщо сидіти так довго. Уявіть: понад 150 статей Конституції і подекуди до кожної статті – по 80 правок і пропозицій. Людина мимоволі починає куняти і думати: «та ну його все…». Так, виходили в курилку, бродили по коридорах, заходили в буфет, сиділи в буфеті, брали каву, дехто (але не всі!) – з коньячком. Ну не без того…», – визнає він.

А на запитання, що запам’яталося найбільше, Стецьків відповідає так: «Ніч була тяжка, і треба було чимось себе зайняти. І якось триматися. Тож доходило до того, що виходили в кулуари і розповідали анекдоти. А коли анекдот вдалий, ти смієшся, і це вже розганяє сон. І були серед нас такі майстри цього жанру, що куди там. Такі мастаки розказувати анекдоти, що я навіть не уявляв, що серед колег – поважних народних депутатів  – є знавці таких шедевральних анекдотів. З них навіть Лесь Подерв’янський сміявся б також». Анекдоти були різні, переважно – радянської доби. Про Кучму їх тоді ще не складали, говорить Стецьків. 

До речі, ще про Кучму. Як згадував Михайло Сирота, президент сказав про нього, що він – «не сирота, а син українського народу». Саме після цих слів Сироту почали називати «хрещеним батьком», а потім просто «батьком» Конституції.

Нагадаємо, 28 червня 1996 року о 9.18 після майже 24 годин безперервної роботи парламент ухвалив та вів у дію Конституцію України. Пленарне засідання було відкрито напередодні – 27 числа, рівно о десятій ранку. За Основний закон проголосували 315 народних депутатів. Коли цю цифру висвітлило табло, голова Верховної Ради Олександр Мороз оголосив: «Є Конституція!». За кілька хвилин – о 9:30 – під куполом парламенту заграв Гімн України.

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Теги: депутат президент Тарас Стецьків Конституція Верховна Рада

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