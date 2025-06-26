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Закон про заборону Московської церкви. Онуфрій пішов судами проти влади: намагається виграти час

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Закон про заборону Московської церкви. Онуфрій пішов судами проти влади: намагається виграти час
Позов церкви Онуфрія міститься на 37 сторінках
фото: glavcom.ua

У червні Київська митрополія УПЦ МП влаштувала судовий спам для Держслужби з етнополітики

Київська митрополія УПЦ МП подала позов проти Кабінету міністрів, добиваючись скасування важливого документа. Про це пише «Главком» у статті «Закон про заборону Московської церкви. Митрополит Онуфрій пішов в контратаку».

Церковники просять Феміду визнати протиправною та нечинною постанову Кабміну від 9 травня 2025 року № 543 «Про затвердження Порядку проведення дослідження щодо питання наявності ознак афільованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена». Цей документ з’явився після ухвалення Радою Закону «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій» у серпні 2024 року.

Позов церкви Онуфрія, який міститься на 37 сторінках, розглядатиме суддя Київського окружного адміністративного суду Альона Кушнова. Її ім’я добре відоме верхівці УПЦ МП. У середині травня 2023 року суддя вперше визнала афільованість Української православної церкви (УПЦ МП) з Російською православною церквою. Пізніше її рішення залишив у силі апеляційний суд.

«Суд вважає, що в межах цієї адміністративної справи, позивачі (Київська митрополія УПЦ МП та численні її єпархії – «Главком») належними та достатніми доказами не довели наявність обставин не входження їх до структури (складової частини) Російської православної церкви, у той час коли оцінена відповідачем інформація, за сукупності, стверджує про входження УПЦ як релігійного об`єднання, у складі якого перебувають позивачі, до структури (складової частини) РПЦ», – зазначено у рішенні судді Кушнової від 15 травня 2023 року.

Крім того, протягом червня цього року Київська митрополія УПЦ МП подала три заяви про задоволення позову проти Державної служби з етнополітики та свободи совісті. Усі позови однотипні та стосувалися чотирьох вимог. По-перше, зупинити дію постанови Кабміну від 9 травня 2025 року № 543; по-друге, заборонити Держслужбі з етнополітики проводити будь-які дослідження щодо будь-яких релігійних організацій, у тому числі і стосовно Київської митрополії УПЦ на предмет афільованості з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена в Україні.

Також церковники вимагають заборонити Службі з етнополітики публікацію проміжних та остаточних результатів досліджень щодо ознак афільованості.

Дві заяви УПЦ МП судді відхилили, третя ж перебуває на розгляді.

«Логіка дій позивача здається дивною, дуже нагадує спам. Можливо, церковникам завдяки цим ідентичним заявам про забезпечення позову потрібно сформувати певну судову історію, щоб її потім використати», – припустив співбесідник Держслужби з етнополітики, з яким поспілкувався «Главком».

Це ж джерело додало: на фінальному етапі дослідження афілійованості Київської митрополії УПЦ (МП) із РПЦ. До кінця червня очікуються кінцеві висновки.

Нагадаємо, що у січні 2023 року з’явилася релігієзнавча експертиза Статуту про управління Української православної церкви. Зокрема, експертна група з числа науковців у галузі богослов’я розставила всі крапки над «і»: «УПЦ продовжує перебувати щодо РПЦ у відносинах підпорядкування. Вона не діє як самостійна (автокефальна) Церква і не проголошує власної самостійності (автокефалії)». Як і очікувалося, церква Онуфрія не стала миритися з таким вердиктом і пішла до суду. Першу інстанцію церковники програли і очікують на рішення апеляції.

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Теги: експертиза Митрополит Онуфрій суддя закон церква Московська церква в Україні

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