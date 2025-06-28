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Мовний омбудсмен пояснив, чому Київ лідирує за кількістю скарг на російську

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Мовний омбудсмен пояснив, чому Київ лідирує за кількістю скарг на російську
Мовна свідомість киян є найвищою, тому вони так активно реагують на мовні порушення та скаржаться на них
фото з відкритих джерел

Тарас Кремінь оприлюднив статистику звернень через порушення закону про мову

За перше півріччя 2025 року на адресу мовного уповноваженого надійшло 1431 звернення з різних регіонів України. Переважно це – Київ, далі йдуть Одеська область, Харківська, Дніпропетровська та Донецька. Чому у столиці й далі переважає російська, у інтерв’ю «Главкому» пояснив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

«Частина містян є російськомовними, плюс є внутрішньо переміщені особи. Але і мовна свідомість киян є найвищою, тому вони так активно реагують на мовні порушення та скаржаться на них. Тобто не йдеться про те, що мовних порушень немає в інших регіонах, йдеться про те, що мовна стійкість найвища – у Києві. При цьому найбільше порушень зафіксовано у сфері інтернет-магазинів, які мають стартову сторінку російською, хоча вона повинна бути державною, а також у царині реклами, вивісок, оголошень тощо. На третьому місці – сфера обслуговування», – сказав Тарас Кремінь.

Мовний омбудсмен також додав, те, що кияни на четвертому році війни продовжують спілкуватися російською – це питання державної мовної політики, культури та родинного виховання. Плюс неготовність змінюватися навіть в умовах геноциду проти українського народу, а також те, що закон про мову не поширюється на приватне спілкування.

«Але головне – відсутність сучасної, наступальної, конкурентної щодо російської пропаганди мовної політики», – підсумував Тарас Кремінь.

Раніше уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь розповів про погрози на свою адресу та загрозу інституції мовного омбудсмена. Він також прокоментував подальші плани після завершення каденції, яка добігає кінця 8 липня 2025 року, адже уряд не висунув його на другий термін. 

Також на Кубку України з бодібілдингу трапився скандал: один із учасників виступав під російський реп. 

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Теги: Київ погрози Тарас Кремінь кияни скандал інтернет закон

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