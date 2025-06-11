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Роман Бочкала Журналіст

Війна ставить нові виклики для пенітенціарної системи України

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Офіс системи пробації Нідерландів

У зв’язку з тим, що в Україні тривають бойові дії, на обліку в органах пробації з’явились відносно нові категорії клієнтів

У Нідерландах помістити у вʼязницю – остання справа. А перша – дати засудженому можливість виправитись. Для цього існує пробація. Звичайно, мова не йде про душогубів, що скоїли особливо тяжкі злочини. Тут компромісу бути не може.  

Але якщо людина здійснила крадіжку? Чи варто її відправляти на зону? При цьому зауважу. Пробація це не про штраф замість позбавлення волі і не про покарання як таке. Це про повернення до нормального життя у суспільстві. Зробити так, щоб в подальшому у громадянина не було бажання переступати закон. Щоб людина не стала зеком. Реінтеграція у цивільне життя так би мовити.

Застосування альтернатив позбавленню волі (у разі такої можливості) передбачає індивідуальну оцінку соціально-психологічних проблем правопорушника ще на етапі обвинувачення, до суду. Далі, після потрапляння на пробацію, на підставі виявлених ризиків повторного злочину складається індивідуальний план роботи саме з цими ризиками: визначаються індивідуальні заходи впливу та спеціальні пробаційні програми. Протягом пробації результати цієї роботи постійно розглядаються разом із засудженим та здійснюється оцінка зміни ризиків для коригування індивідуального плану при потребі. Але перед системою постійно постають нові виклики.

Українській системі пробації вже 10 років. Голландській для порівняння – понад 200. І як ви розумієте, Нідерланди дуже прогресивні в цих питаннях. Тому наразі тут делегація Міністерство юстиції України, Державна кримінально-виконавча служба України, держустанови «Центр пробації». Вивчаємо досвід. Він нам дуже потрібен.

Заступник Міністра юстиції України Євген Пікалов (по центру)
Заступник Міністра юстиції України Євген Пікалов (по центру)

Дякую за запрошення Центр міжнародного правого співробітництва CILC. Консультативно-експертній раді при ДКВС буде чим зайнятися за результатами цього візиту. Не люблю слово реформи, але наша Пенітенціарна служба точно потребує змін.

У зв’язку з тим, що в Україні тривають бойові дії, на обліку в органах пробації з’явились відносно нові категорії клієнтів, які потребують нових підходів для успішної роботи з ними. З початком повномасштабного вторгнення збільшується кількість суб’єктів пробації, які мають бойовий досвід (ветеранів), та тих, хто скоїв злочини проти основ національної безпеки України (колаборанти). На обліку уповноважених органів пробації перебуває майже 2 тис. осіб, які скоїли злочини, пов’язані з посяганням на національну безпеку України. Це можуть бути випадки колабораціонізму, допомоги ворогу, поширення проросійської пропаганди тощо.

Пробацією було проведено дослідження поведінкового профілю таких клієнтів. Враховуючи не тільки кримінальну поведінку, а й ціннісні установки, психологами було розроблено методичні рекомендації для роботи з суб’єктами пробації, засудженими за колабораціонізм.

Учасники бойових дій, які скоїли злочини (ветерани) є іншою категорією, але не менш складною. Їх кількість, на жаль, має стійку тенденцію до зростання. На сьогодні на обліку пробації перебуває 1,3 тис. таких осіб. Часто йдеться про осіб із посттравматичним стресовим розладом (ПТСР), порушеннями адаптації, проблемами агресії чи залежності. У роботі з ними потрібен комплексний підхід, тісна співпраця з медичними та психологічними службами, а також врахування соціального статусу та бойового минулого клієнта.

Досвід, який Україна наразі здобуває в роботі з ветеранами, унікальний і не схожий на досвід інших країн, наприклад Ізраїлю, США, Великої Британії тощо. Його важливо вивчати, але інструменти та підходи в роботі, які практикуються в цих країнах, в українському контексті потребують адаптації. У співпраці з міжнародними та відповідними національними партнерами, наразі розпочато робота над дослідженням основних викликів, які виникають у роботі з ветеранами війни та створенням в подальшому методик ефективної роботи з такими суб’єктами пробації. На базі Експертно-консультативної ради при ДКВС буде утворена спеціальна робоча група з питань реабілітації ветеранів. Ці виклики, які постають перед уповноваженими органами з питань пробації, не можуть бути вирішенні без тісної постійної взаємодії з іншими державними установами та громадськими організаціями. Тому ми залишаємось гнучкими, відкритими до змін, здатними адаптуватися до нових реалій. Лише так пробація залишатиметься ефективним інструментом правосуддя у найскладніші часи.

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Теги: Нідерланди закон правосуддя колабораціонізм

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