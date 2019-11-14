В Одесі захворюваність на ГРВІ та грип не перевищує епідпоріг



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Одеські медики інформують про захворюваність на інфекційні хвороби і наявність вакцин

За інформацією ГУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України», захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип в Одесі знаходиться на сезонному рівні і не перевищує епідемічний поріг.

За минулий тиждень на ГРВІ та грип захворіли 4407 одеситів, з яких 81,3% склали діти у віці до 17-ти років. Захворюваність на ГРВІ та грип серед дорослого населення за тиждень знизилася на 2,7%.

Вакцинація є ефективним методом специфічної профілактики грипу. В Україні в нинішньому епідсезоні зареєстровано дві вакцини від грипу - Ваксігрип Тетра (Франція) і Джі Сі Флю (Південна Корея).

Одесити можуть придбати вакцину у муніципальних аптеках КП «Одесфарм», інших аптечних мережах і пройти вакцинацію в кабінеті щеплень свого Центру первинної медико-санітарної допомоги або дитячої поліклініки (для дітей). Оптимально зробити щеплення від грипу зараз, до початку епідемічного підйому захворюваності, щоб встиг виробитися імунітет.

Минулого тижня в Одесі зареєстровано два випадки кору. З початку нинішнього року на кір захворіли 788 одеситів, з яких 43,2% - діти. З усіх захворілих близько 90% не мали жодного щеплення проти кору.

Вакцини для профілактики кору, паротиту та краснухи «Пріорікс» (Бельгія) і M-M-R (США) є в достатній кількості у всіх дитячих міських поліклініках Одеси. Медики рекомендують вакцинувати дітей за першої можливості, коли настав час щеплення за календарем, тобто відразу після настання 12-місячного і 6-річного віку.

Рівень захворюваності на гострі кишкові інфекції в Одесі минулого тижня знизився на 21,2%, порівняно з попереднім тижнем, і склав 123 випадки, з них 72,4% - діти.

Для проведення моніторингу питної води в Одесі відібрано 18 проб на санітарно-мікробіологічні показники і 17 проб на санітарно-хімічні показники. Всі проби відповідають нормам.