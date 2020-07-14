Екзамени без хабаря. Нова ініціатива Мінінфраструктури для моряків



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Завдяки електронній системі, повністю виключиться людський фактор, і тестування проходитиме автоматично

Відтепер українські моряки не повинні чекати черг на іспити з підтвердження кваліфікації, а можуть записатися онлайн. Головна ціль реформи - полегшити життя морякам та мінімізувати рівень корупції та хабарництва в сфері.

Про це розповідає ICTV.

Як зізнаються самі моряки, раніше неможливо було здати екзамен без хабаря мінімум $500. Тепер, завдяки електронній системі, повністю виключиться людський фактор, і тестування проходитиме автоматично. Єдиний транспортний портал електронних послуг створило Міністерство інфраструктури України та Галузевий центр цифровізації й кібербезпеки за аналогією зі світовою морською практикою.

На порталі у кожного моряка є власний електронний кабінет, через який він подає документи та заповнює онлайн-заявку. Раніше, щоб це зробити, треба було годинами стояти в черзі - по 100 осіб щодня – або знову ж таки платити корупційні $50.

Тренажерні центри, уповноважені поводити підготовку моряків згідно з Міжнародною конвенцією про підготовку та дипломування моряків і несення вахти, є в Одесі, Ізмаїлі, Херсоні та Маріуполі. В них раз на 5 років проходить перепідготовку 80 тисяч моряків України. Кожен з них має скласти іспит на підтвердження кваліфікації, тож можна легко порахувати, скільки корупційних коштів оберталося повз державний бюджет.

Повноцінно система запрацює вже з серпня цього року. Інспекцію з питань підготовки та дипломування моряків, яка встановлювала порядок формування комісій та проведення екзаменів, планують ліквідувати, а її функції передадуть до Морської адміністрації України.